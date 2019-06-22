Сало, гречка, сметана и другие продукты, которые едят только славяне

Всем известно, что квас и черный хлеб — это исключительно наши, славянские продукты, которые можно встретить за рубежом только в магазине экзотических продуктов. Однако на этом уникальность традиционных славянских кухонь не заканчивается.

Гречка

Эта крупа — одна из самых полезных в мире, недаром ее постоянно едят спортсмены. В ней содержится большое количество витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот. Наши предки по достоинству оценили этот злак еще на заре времен. Археологические находки свидетельствуют, что гречку славянские племена сеяли по крайней мере с VII века. В Древней Руси и Польше гречневая каша была одним из главных блюд. Гречку варили на воде или молоке, начиняли ей пироги, обжаривали с разными добавками. Как ни странно, но этот не только полезный, но и достаточно неприхотливый в культивировании злак оценили только славяне. В западных странах гречку выращивают исключительно как один из компонентов комбикорма для животных. Судя по всему, когда-то гречку выращивали на мусульманском Востоке — по крайней мере, в средневековой Франции эта крупа была известна как «сарацинское зерно». Однако сегодня и там гречка совсем не популярна.

Первым народом, который солил сало, были римляне. Они называли его лардо, кормили им рабов и солдат. Но римская традиция употребления соленого свиного жира исчезла, а главными и почти единственными потребителями этого продукта стали славяне. Свиное сало на Руси, в Польше, Чехии и странах южных славян ели и любили всегда. Его жарили, солили, использовали как начинку для выпечки. Сало использовали как смазку для оружия и механизмов. Если русские, белорусы и украинцы любят сало соленое, югославы, поляки и чехи обожают шкварки. Сегодня на улицах сербских городов можно увидеть бабушек, торгующих поллитровыми баночками свиных шкварок. Но другие народы оценить по достоинству этот продукт не смогли. Сало в виде чистого жира в соленом виде потребляют кроме славян только немцы. Они называют его шпик. У других народов распространен бекон и его вариации. Но все же это не сало в нашем понимании.

Холодец и заливная рыба

Желе из мяса или рыбы — это тоже уникальный продукт, который славяне делят с немцами, пока остальные народы недоумевают. Как минимум с XVI века холодец широко распространен в России как праздничное блюдо. Есть несколько версий появления мясного желе. Согласно первой, холодец делали из всего мясного, что оставалось после застолий знати. Это собиралось в большой чан, заливалось мясным бульоном, потом выставлялось на холод. Этот питательный чан отдавали слугам. Согласно другой версии, холодец был способом долгого хранения мяса и бульона. В XIX веке этот традиционный рецепт был переработан, и появились разнообразные заливные блюда, в которые помимо мяса и рыбы, добавлялись разные овощи, фрукты и специи. Единственный аналог русского студня или заливного — немецкий зельц, который представляет собой вареное мясное ассорти, состоящее, помимо мяса, также из жира и субпродуктов, залитое желе из бульона.

Сметана

Кислые сливки — это традиционный славянский соус, без которого немыслима крестьянская трапеза в России, Беларуси, Украине, Польше, Сербии, а также в странах Прибалтики и Финляндии, куда сметану принесли именно русские. Это почти универсальный соус, который мы привыкли есть как с соленым, так и со сладким. Мы вместе с румынами, сербами и поляками заправляем сметаной даже супы. У сметаны есть аналог во французской кухне — так называемый крем фрэш. Но есть все основания полагать, что этот рецепт попал туда именно из России.

Лесные грибы

В большинстве кухонь мира отсутствуют лесные грибы как таковые. Вместо них — культивируемые шампиньоны, вешенки и шиитаке. А в лес за грибами ходят только славяне, и, как ни странно, итальянцы и французы. Интересно, что похожие на нас северные народы, такие как норвежцы или англичане, большинство видов лесных грибов отрицают. Тем не менее, список потребялемых в пищу лесных грибов больше всего именно в кухнях славянских народов.

Семечки подсолнуха

Этот цветок появился в России при Петре I. В XVIII веке подсолнухи стали активно культивировать на юге России и на Украине — подсолнечное масло было в разы дешевле в производстве, чем все остальные распространенные на то время в России масла.

Во многих европейских и восточных странах растят подсолнечник и делают из его семян масло. Много где семечки добавляют в хлеб, салаты, или сладости. Но грызут жареные семечки только в России и на Украине. Когда люди начали лузгать семечки, доподлинно неизвестно. Скорее всего это произошло в южных губерниях России на рубеже XVIII-XIX веков. Вскоре эта традиция распространилась по всей России. Если до революции семечки грызли только крестьяне, то при советской власти этот ритуал стал поистине всенародным и перестал считаться моветоном и уделом деревенщины. Последнее время нечищенные семечки, предназначенные именно для лузганья можно увидеть в магазинах Америки, но там они оказались исключительно благодаря советским эмигрантам.

Вяленая рыба

Русские, как и многие другие народы северной Европы, едят довольно много рыбы. Но почему-то только русские, белорусы и украинцы, а также народы русского Севера традиционно заготавливают вяленую рыбу. Нигде за рубежом не встретишь вяленой воблы или леща. Известны примеры, когда иностранцы просто выкидывали такую рыбу, думая, что она испортилась.