«Убийцы бронетехники»: как кумулятивные снаряды уничтожают танки

Кумулятивное оружие у человека, не знакомого с принципом его действия, может вызвать удивление. Как из-за маленькой дырочки в броне, в которую-то и палец с трудом пролезет, боевая машина оказывается подбитой и выходит из строя. Сам кумулятивный эффект был открыт ещё в конце XVIII века, однако, использовать его человечество смогло только в 40-x годах XX века. Узнаем подробнее, как это произошло и что этому способствовало.

Борьба калибров и брони

С появлением на поле боя танков военные всего мира начали искать способы борьбы с ними. Сначала с ними боролись с помощью пушечного вооружения, потом начали изготавливать противотанковые гранаты и мины. Однако, чем мощнее становились пушки, тем толще становилась броня и в какой-то момент стало ясно, что для противостояния мощным танкам нужна такая пушка, для обслуживания которой нужно слишком много солдат и которая очень малоподвижна, что не рационально. И тогда военные дали ученым задание разработать новый вид оружия, который сможет эффективно пробивать вражескую броню.

В этот момент конструкторы вспомнили открытие американского ученого Чарлза Монро, который установил, что при взрыве энергию можно сфокусировать в одной точке — для этого во взрывчатке надо создать выемку в форме конуса. Однако, итог все равно был не достаточно результативен. Но взяв эту идею за основу, немецкий оружейник Франц Томанэк в 1938 году догадался, что если выемку покрыть металлом, то он и возьмет на себя пробивную роль, а энергия взрывчатки будет лишь формировать направление удара и придавать для этого энергию. При этом для облицовки выемки подойдет не каждый металл, а обладающий пластичностью — медь идеально подходила.

Первыми такие боеприпасы в свое распоряжение получили немцы, что стало большой неприятностью для Красной армии во время Великой Отечественной войны. В самом начале у СССР не было подобных образцов вооружения, а при осмотре повреждений на технике создавалось впечатление, что пробитие было достигнуто за счет прожигания. Однако, вскоре были захвачены первые образцы немецких кумулятивных снарядов, и артиллеристы сначала получили первые снаряды собственной разработки, а потом в пехоту стали поставлять противотанковые кумулятивные гранаты.

Невероятное давление

Так в чем же секрет такого эффективного бронепробития? Все просто: как мы уже говорили, обращенная к врагу сторона снаряда представляет собой взрывчатку с конусообразной выемкой, которая покрыта медной облицовкой и спереди снабжена обтекателем для лучших аэродинамических характеристик и фокусировки удара кумулятивной струи. Важной особенностью конструкции является взрыватель, который расположен в задней части снаряда.

При столкновении с целью взрыватель инициирует взрывчатое вещество. Энергия взрыва направлена вперед и из-за конусообразной формы фактически схлопывается. В этот момент медная облицовка под давление резко вылетает вперед. Металл остается твердым, но при этом образует струю, скорость которой достигает 10 км/сек. При этом образуется давление 100 тонн на квадратный сантиметр, которое фактически продавливает и вымывает броню, что называется пластической деформацией. Современные российские разработки противотанковых кумулятивных гранат могут пробить броню толщиной больше метра.

Как спастись

Вслед за появлением кумулятивного оружия немедленно начались разработки защиты от него. И вскоре нашлось несколько рецептов. Самый простой — установка экранов. Наилучшее воздействие кумулятивной струи происходит при взрыве на определенном, так называемом фокусном расстоянии от брони (практически как в оптике). При установке на расстоянии от основной брони даже легкой преграды, взрыв пробивает её саму, но, долетая до основной брони, теряет силу и уже не может её пробить.

Второй способ — активная динамическая защита. Она появилась уже после Великой Отечественной и стала прорывной разработкой СССР. Многие видели, что на танках установлены небольшие коробочки. В каждой из них содержится взрывчатка и бронепластина. При попадании с такую коробку кумулятивной струи, происходит подрыв взрывчатки: первая половина гасит струю, а вторая толкает ей навстречу бронепластину. Остаточной силы выстрела уже не хватает для пробития брони. В современных системах подрыв блоков динамической защиты может осуществляться с помощью компьютера, который засекает выстрел и подрывает навстречу ему взрывчатку.

Смертельный эффект

Следы от попадания кумулятивных снарядов представляют собой небольшие отверстия, диаметром не больше пары-тройки сантиметров, но при удачном выстреле они могут даже прожечь технику насквозь.

Экипажи бронемашин поражаются не только самой струей, хотя её температура в 600 градусов — явление малоприятное, сколько отколовшимися от внутренней части брони осколками. Попадая в членов экипажа и внутренние агрегаты техники, эти частицы металла выводят их из строя. Причем, им не обязательно быть какими-то крупными — эти частицы могут быть по размеру как песчинки, но представьте себе, что это как пескоструйный аппарата, только вместо песка там металлические гранулы и их скорость в разы больше. А уж если такая струя попадет в двигатель или в снаряды внутри техники, то происходит моментальный взрыв.