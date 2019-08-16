Как советский «Москвич» покорил Запад

Несмотря на то, что моделей легендарного советского "Москвича" в свое время выпускалось огромное множество, больше всего западным автомобилистам полюбился "Москвич-408", который можно было приобрести в период с 1964-го по 1975-й. Кто бы мог подумать, что более 65% от всех машин отправлялись в другие страны на экспорт.

Интересно и то, что в каждой стране вожделенному автомобилю присвоили свое название. Так, в Финляндии скромный "Москвич" переименовали в Moskvitsh Elite (двухфарный) и Elite de Luxe (четырехфарный), во Франции к финскому названию Moskvitsh Elite прибавили число 1360, а во многих скандинавских странах машина и вовсе стала называться Moskvich Carat. В Великобритании название авто менять не стали, но зато продавали праворульную модель машины.

В социалистической Болгарии пошли дальше и построили собственный завод по производству "Москвичей". Вот только болгарские машины назывались "Рила", — им дали имя в честь гор в юго-западной части страны.

При помощи советских комплектующих "Москвичей" исправно собирали и капиталистические государства вроде Бельгии или Швеции. Более того, в Бельгии даже появилась советско-бельгийская компания Scaldia-Volga, которая занималась обслуживанием и сборкой советских авто в странах Бенилюкса.