Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Какие вещи продавать в интернете, чтобы заработать
Какие вещи продавать в интернете, чтобы заработать
Вещи
Спасение Земли угрожает человечеству
Спасение Земли угрожает человечеству
Места
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Безумный мир
Кто вместо Власова мог стать главным предателем ВОВ
Кто вместо Власова мог стать главным предателем ВОВ
Люди

Что может сотворить обычная батарейка 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, чем опасны обычные батарейки и как правильно их утилизировать. Батарейки сейчас используются во множестве приборов и кажется, что эта меленькая деталь совершенно безобидна. Между тем, лишь одна пальчиковая батарейка заражает до 20 квадратных метров земли. Сейчас большинство просто выбрасывает токсичные батарейки в мусор, и это через несколько лет может привести к экологической катастрофе. Ролик расскажет, как поступать с батарейками.
Ранее «Рамблер» рассказал, что категорически нельзя выбрасывать в мусорное ведро. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Вещи , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие вещи продавать в интернете, чтобы заработать
Какие вещи продавать в интернете, чтобы заработать
Спасение Земли угрожает человечеству
Спасение Земли угрожает человечеству 2
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа 1
Кто вместо Власова мог стать главным предателем ВОВ
Кто вместо Власова мог стать главным предателем ВОВ 1
Почему грузины возненавидели Хрущева
Почему грузины возненавидели Хрущева 13
Видео
Когда решила научить кота танцевать
00:09
Когда решила научить кота танцевать
Истории
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
06:52
Что будет, если Солнце погаснет на 24 часа
Безумный мир
Град размером с яйцо побил машины и дома
00:29
Град размером с яйцо побил машины и дома
Безумный мир
Тайные обитатели морских глубин Антарктиды
05:02
Тайные обитатели морских глубин Антарктиды
Места
Что может сотворить обычная батарейка
03:13
Что может сотворить обычная батарейка
Вещи
Чувственные танцовщицы провалили сцену
00:39
Чувственные танцовщицы провалили сцену
Люди Места
Почему Испания отказала Гитлеру во время войны
05:16
Почему Испания отказала Гитлеру во время войны
Истории
У стен Кремля вынырнула косатка
00:42
У стен Кремля вынырнула косатка
Безумный мир Места
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
00:54
Новый логотип Санкт-Петербурга стоимостью 7 млн
Истории
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
05:49
Что будет, если пробурить Землю насквозь и прыгнуть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение