Что может сотворить обычная батарейка

Смотрите видео и узнайте, чем опасны обычные батарейки и как правильно их утилизировать. Батарейки сейчас используются во множестве приборов и кажется, что эта меленькая деталь совершенно безобидна. Между тем, лишь одна пальчиковая батарейка заражает до 20 квадратных метров земли. Сейчас большинство просто выбрасывает токсичные батарейки в мусор, и это через несколько лет может привести к экологической катастрофе. Ролик расскажет, как поступать с батарейками.