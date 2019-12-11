Бессмысленные траты, свойственные бедным людям

Покупательское поведение бедных сильно отличается от того, что делают богатые. Согласно статистике, те, у кого меньше денег, совершают больше ненужных покупок, не подходящих под бюджет. "Рамблер" рассказывает, какие бессмысленные траты чаще всего совершают бедные.

Дорогостоящие телефоны

Уже много лет дорогие телефоны не являются признаком высокого статуса, но бедняки этого не понимают. Они по-прежнему скупают последние модели смартфонов, чтобы хвастаться ими в метро. Конечно, они слышат возгласы друзей о том, как это дорого, и это поднимает самооценку. Однако спустя месяц после выхода новой модели одобрительных возгласов становится все меньше, а одобряющие взгляды в метро и вовсе пропадают. Тогда человек начинает задумываться, что все это не стоит того, чтобы "сидеть на гречке" две недели.

Брендовая одежда

"Кричащая" одежда с логотипами свойственна только бедным людям. Они копят на брендовые вещи, чтобы повысить свой статус в глазах других. Только у людей в маршрутке могут возникать вопросы о том, зачем этой девушке дорогостоящая сумка, на которую можно купить автомобиль. Богатые люди уже давно не гонятся за брендами. Они покупают то, что им нравится, но обращают внимание на качество вещей. А раскрученные модные марки этим пренебрегают.

Спонтанные покупки

Общество давно пропагандирует отказ от массового потребления. Большинство людей, живущих в режиме дом-работа-дом совершенно не видят окружающего мира, и радость у них наступает только от импульсивных покупок. Они скупают все на "черных пятницах" и во время распродаж, и даже не задумываются о том, как на них наживаются продавцы. Богатые люди умны, поэтому не позволяют себе быть обманутыми маркетологами. Прежде, чем купить какую-то вещь, они подумают несколько раз, действительно ли она им нужна.