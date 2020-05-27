Названо место, где нацисты спрятали тонны золота 

Все новости на карте

В дневнике офицера СС обнаружили данные о тайнике с десятками тонн золота нацисткой Германии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Дневник написан Эгоном Олленхауэром, которому по приказу Гитлера поручили спрятать драгоценности нацистов — 260 грузовиков. Так, согласно этим данным, 28 тонн золота могут храниться в Польше — в средневековом замке Хохберг во Вроцлаве.

В дневнике офицера Третьего рейха отмечены 11 мест с предполагаемыми хранилищами. По подсчетам экспертов, стоимость польского тайника может составить 1,25 миллиарда фунтов. Это 109,1 миллиарда рублей.

В польско-немецком фонде «Силезский мост» заявили, что владельцы замка уже дали предварительное разрешение на проведение раскопок.