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Названо место, где нацисты спрятали тонны золота 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названо место, где нацисты спрятали тонны золота
Фото: depositphotos.com
В дневнике офицера СС обнаружили данные о тайнике с десятками тонн золота нацисткой Германии. Об этом пишет издание Daily Mail.
Дневник написан Эгоном Олленхауэром, которому по приказу Гитлера поручили спрятать драгоценности нацистов — 260 грузовиков. Так, согласно этим данным, 28 тонн золота могут храниться в Польше — в средневековом замке Хохберг во Вроцлаве.
В дневнике офицера Третьего рейха отмечены 11 мест с предполагаемыми хранилищами. По подсчетам экспертов, стоимость польского тайника может составить 1,25 миллиарда фунтов. Это 109,1 миллиарда рублей.
В польско-немецком фонде «Силезский мост» заявили, что владельцы замка уже дали предварительное разрешение на проведение раскопок.
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