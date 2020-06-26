Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Археологи нашли фашистский тайник 

Диана Товсепова 17 часов назад
Найден фашистский тайник с богатствами евреев
Фото: depositphotos.com
Археологи нашли сундук с серебром времен Второй мировой войны
во время экспедиции на территории польского Королевского замка Новы-Сонч.
"Это иудаика (еврейское церемониальное искусство — прим. Ред.) конца XIX-начала XX века. Скорей всего, немцы забрали эти предметы у городских жителей, а потом просто не смогли унести", — бъяснил один из исследователей, археолог Бартломей Урбански.
В сундуке обнаружено 103 серебряных предмета домашнего обихода — посуда, столовые приборы, кубки, вазы. Предполагается, что они были сделаны в Австрии или Польше.
Эксперты объясняют, что еще в 1941 году еврейское население одного из польских городов согнали в гетто, в котором находилось около 20 тысяч евреев. Тогда этот Королевский замок был казармой для немецких солдат.
Специалисты планируют передать тайник в местный музей после тщательного изучения.
Ранее "Рамблер" сообщал, как немецкий фотограф объяснял "магию россиян".
Видео дня. На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Комментарии 3
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Гитлер считал цыган «угрозой»
Почему Гитлер считал цыган «угрозой»
Зачем немцы 30 лет отдавали детей педофилам
Зачем немцы 30 лет отдавали детей педофилам
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Реальные люди, с которых списали героев книг
03:05
Реальные люди, с которых списали героев книг
Люди Истории
Странные вещи, упавшие на людей с неба
05:59
Странные вещи, упавшие на людей с неба
Безумный мир
Страны, в которых победили коррупцию
10:08
Страны, в которых победили коррупцию
Места Безумный мир
К чему приводят игры с яйцами
00:10
К чему приводят игры с яйцами
Люди
Пес на радостях станцевал чечетку
00:13
Пес на радостях станцевал чечетку
Безумный мир
Как кумиром солдат стал придуманный герой
02:47
Как кумиром солдат стал придуманный герой
Истории
Ворона и белка сцепились из-за орехов
01:12
Ворона и белка сцепились из-за орехов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение