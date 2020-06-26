Найден фашистский тайник с богатствами евреев

Археологи нашли сундук с серебром времен Второй мировой войны

во время экспедиции на территории польского Королевского замка Новы-Сонч.

"Это иудаика (еврейское церемониальное искусство — прим. Ред.) конца XIX-начала XX века. Скорей всего, немцы забрали эти предметы у городских жителей, а потом просто не смогли унести", — бъяснил один из исследователей, археолог Бартломей Урбански.

В сундуке обнаружено 103 серебряных предмета домашнего обихода — посуда, столовые приборы, кубки, вазы. Предполагается, что они были сделаны в Австрии или Польше.

Эксперты объясняют, что еще в 1941 году еврейское население одного из польских городов согнали в гетто, в котором находилось около 20 тысяч евреев. Тогда этот Королевский замок был казармой для немецких солдат.

Специалисты планируют передать тайник в местный музей после тщательного изучения.