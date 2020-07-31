Знаменитые фотографии, оказавшиеся подделками 

Видео раскрывает тайны известных фотографий, которые когда-то поразили пользователей интернета и заставили их недоумевать. Однако со временем выяснилось, что это поддельные кадры. Так, рак, живущий в черепе, восхитил комментаторов, но позже оказалось, что это не живое членистоногое, а скульптура. Гигантский скат, которого демонстрирует военный, в реальности был гипсовой моделью. А снимок, где Джон Леннон играет на гитаре с Че Геварой, создали любители фотомонтажа. Какие ещё фотографии сначала восхитили интернет, а потом разочаровали, узнайте из ролика.
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