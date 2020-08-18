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«Вы пьяны»: смартфоны начнут говорить, когда вам стоит закончить пить 

Популярная механика и ещё 3 10 часов назад
Смартфоны помогут прекратить пить
Фото: Популярная механика
По словам автора исследования Брайана Суффолетто, такая функция помогла бы людям контролировать выпивку, а также предупреждать определенных людей, о том, что человек пьян (например, врачей, или отправлять сигнал родственникам).

«Смартфоны — мощные датчики, которые мы носим с собой повсюду», — говорит Суффолетто. «Мы должны научиться использовать их, чтобы помогать общественному здравоохранению».

На это исследование Суффолетто подтолкнула личная трагедия:

«Я потерял близкого друга из-за пьяной аварии за рулем в колледже. И как врач скорой помощи, я постоянно забочусь о десятках взрослых с травмами, связанными с острой алкогольной интоксикацией. Поэтому я посвятил последние 10 лет исследованию, которое помогло бы предотвратить смерти и травмы, связанные с чрезмерным потреблением алкоголя, с помощью современных технологий».

Для новой работы была набрана группа из 22 взрослых в возрасте от 21 до 43 лет. Добровольцы приходили в лабораторию и получали напиток с водкой, который они должны были выпить в течение часа.
После того, как участники допивали свой коктейль, в течение следующих семи часов они проходили анализ на концентрацию алкоголя и выполняли задание на ходьбу. Для выполнения последней задачи исследователи зафиксировали смартфон на пояснице каждого участника, закрепив его эластичным ремнем. Добровольцы ходили по прямой 10 шагов вперед, а затем 10 шагов назад. Смартфоны измеряли ускорение и медиолатеральные (из стороны в сторону), вертикальные (вверх и вниз) и переднезадние (вперед и назад) движения во время ходьбы участников.
Примерно в 90% случаев исследователи могли использовать изменения в походке, чтобы определить, когда концентрация алкоголя в дыхании участников превышалась 0.08% (по закону США — это верхняя допустимая граница вождения).

«Это контролируемое лабораторное исследование показало, что наши телефоны могут быть полезны для выявления сигнатур «функциональных нарушений, связанных с алкоголем»»,

— говорит Суффолетто. Поскольку положение телефона во время эксперимента не совсем точно отражало реальной ситуации (обычно человек носит смартфон в кармане), ученые планируют провести дополнительные исследования.
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