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Почему сухое вино называют сухим 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Все знают, что вина делятся на сладкие, полусладкие, сухие и полусухие. Однако многие задаются вопросом: почему вино называют «сухим»? «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Любое вино делается из виноградного сока, а в нем много натуральных сахаров. В процессе брожения дрожжи перерабатывают их в алкоголь. Если виноделы хотят получить сладкое вино, то брожение останавливают до того, как дрожжи преобразуют весь сахар. А для создания сухого вина брожение не прерывают, чтобы весь сахар превратился в алкоголь. И для его изготовления изначально берут менее сладкие сорта винограда.
Сухим вином считается напиток, в котором содержится от четырех до девяти граммов сахара на литр. В полусухом количества сахара составляет 12-18 граммов на литр, а в полусладком — 18-45.
Многие считают, что если вино оставляет сухость во рту, то оно сухое. Однако это не так. В этом случае в напитке присутствует много танинов. Эти вещества содержатся в виноградной кожице, семенах и гребнях.
Точно неизвестно откуда произошло слово «сухое» по отношению к вину. Считается, что название появилось, потому что в таком виноградном напитке полностью («досуха») сброжен сахар.
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