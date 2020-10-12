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Укравшая «проклятые» вещи прожила 15 лет в несчастье 

Lenta.ru 26 минут назад
Укравшая «проклятые» вещи прожила 15 лет в несчастье
Фото: Lenta.ru
Канадская туристка вернула украденные 15 лет назад из Помпей артефакты и заявила, что они прокляты и приносят несчастья. Об этом пишет Daily Mail.
36-летняя Николь (Nicole) отправила туристическому агентству на юге Италии посылку, в которой находилась упаковка с элементами мозаики, керамики и амфоры, вывезенными из древнего города в 2005 году.
К пакету канадка приложила письмо, в котором призналась в краже, и изложила все жизненные неудачи, которые происходили с ней впоследствии — в частности, два эпизода рака груди и финансовые трудности. «Пожалуйста, заберите их, они приносят неудачу», — заключила она.
Путешественница также заявила, что вывезла артефакты, так как мечтала «владеть частью истории», однако они оказались «носителями негативной энергии». Николь подчеркнула, что «усвоила урок» и просит прощения, так как не хочет «перекладывать проклятие» на свою семью.
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