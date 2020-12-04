Когда техника играет роль

Как в кино — эту фразу мы нередко используем для описания красивой жизни. Картинка на экране кажется лучше реальности. Но на самом деле только от человека зависит, что будет с ним происходить. Рассказываем, как может преобразиться кухня и жизнь на примере героев кино, судьба которых могла бы сложиться по-другому, будь у них техника Miele.

«Друзья»

Сериал, в котором и под который выпиты тысячи литров кофе. В первых сезонах героиня Дженнифер Энистон — Рейчел — предстает перед нами избалованной и эгоистичной особой. Она сбежала из-под венца, но к самостоятельной жизни оказалась не готова. Друзья настаивают на том, что ей крайне необходимо найти работу. И такая работа нашлась — в любимой кофейне. Несмотря на все старания кофе у Рейчел получался не очень вкусным, а сама героиня страшно тяготилась ролью официантки. Что было бы, окажись в распоряжении Рейчел встраиваемая кофемашина Miele?

В первую очередь, Рейчел влюбилась бы дизайн, техника Miele — это всегда красиво, а еще оценила бы простоту очистки и удаления накипи — мытье кофемашины героиня искренне ненавидела.

В кофемашине Miele предусмотрены три контейнера с разными видами зерен — кому-то нравится темная обжарка и сорта кофе с горчинкой, другие предпочитают кислинку или светлую обжарку — нет нужды каждый раз перегружать машину. Датчик CupSensor обеспечит максимально правильное расположение насадки относительно чашки.

Кстати, приготовить кофе на двоих можно нажатием одной кнопки, а для большой компании есть функция «Кофейник».

Не исключено, что Рейчел прониклась бы приготовлением кофе, научилась бы разбираться в сортах и, набравшись опыта, открыла бы свою кофейню, где могли бы собираться друзья.

«Повар для президента»

Фильм основан на реальной истории повара-самоучки Даниэль Мазе-Дельпеш, которая стала личным шеф-поваром президента Франции Франсуа Миттерана. Лидер страны специально искал женщину, способную готовить так, чтобы было вкусно, как у бабушки. В фильме шеф-повара зовут Гортензия Лабори, а ее роль исполняет Катрин Фро.

Президент был уже в том возрасте, когда важен не только вкус блюда, но и его польза. Здоровое питание может быть бескомпромиссно вкусным, если за дело берется профессионал своего дела. Так, Гортензии Лабори на кухне очень пригодилась бы комбипароварка Miele, сочетающая в себе полноценный духовой шкаф, пароварку и режим sous-vide (в комплекте с вакууматором).

Технология DualSteam обеспечивает отличные результаты — пар образуется очень быстро, а контейнер для воды спрятан за автоматической панелью и доступен в любой момент. Благодаря комбинированному приготовлению получается хрустящая корочка и сочная начинка без особых усилий.

Кстати, за кадром блюда готовила реальная Даниэль Мазе-Дельпеш. Будь в ее распоряжении комбипароварка Miele, возможно, она не покинула бы президентский дворец и не уехала бы в арктическую экспедицию.

«Шеф»

Молодой французский повар Жаки Боно страшно увлечен высокой кухней, но понимания среди коллег не находит и увольняется.

После безуспешных поисков работы он устраивается маляром в дом престарелых, но и там оказывается на кухне и помогает местным поварам улучшить меню. О его успехах узнает маститый шеф-повар Александр Лагард, попавший в затруднительную ситуацию. Ему и всей его команде грозит увольнение, а ресторану — переформатирование под молекулярную кухню. На помощь он призывает молодого и амбициозного Жаки.

Индукционная варочная панель с функцией распознавания посуды дает полную свободу творчества — кастрюли и сковородки можно много раз переставлять, панель моментально подстроится. Специальный рисунок под стеклом позволяет устранить громкие звуки при перемещении посуды, кроме того, панель легко очищается.

Если на секунду представить, что кухня дома престарелых, куда устроился Жаки, была бы оборудована варочной панелью Miele Generation 7000 — вряд ли бы он так легко согласился на предложение Александра и скорее всего не потерял бы свою девушку. С техникой Miele Жаки Боно наверняка смог бы придумать такое меню, которое позволило бы ему открыть собственный ресторан и добиться успеха у гостей и признания коллег.

«Укрощение строптивого»

Грубоватый итальянский фермер Элиа в исполнении Адриано Челентано избегает женского общества и гордится статусом холостяка. Пока не встречает обворожительную девушку Лизу, роль которой играет признанная красавица Орнелла Мути. На его ферме есть все — и животные, и поля, и виноградники — каждый день есть чем заняться. Одна из самых запоминающихся сцен — когда Челентано давит виноград для вина, танцуя в огромной бочке.

Конечно, в доме Элиа нашлось бы применение винному холодильнику Miele — MasterCool — который разделен на три температурные зоны для оптимального хранения разных вин. А городская штучка Лиза пришла бы в восторг, например, от красивой подсветки и набора сомелье для сервировки и идеальной подачи.

Наверняка, парочка смогла бы найти общий язык гораздо раньше, будь у них возможность выпить по бокалу вина и просто поговорить.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Однажды в руки простой сотрудницы колл-центра Джули Пауэл попадает книга Джулии Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». У нее рождается идея приготовить все блюда из этой книги, а результатами Джули решает делиться в блоге.

В распоряжении Джули были 524 рецепта, 365 дней и маленькая кухня. Постепенно увлечение стало делом всей ее жизни и чуть не разрушило отношения с мужем, который лишился привычного внимания жены.

Джули очень пригодился бы комбинированный духовой шкаф Dialog oven с технологией M Chef, который позволяет одновременно готовить несколько блюд и экономит до 70% времени. Встроенные программы «Гурмэ Ассистент» и «Гурмэ Профи» обеспечивают идеальную консистенцию продуктов и равномерность приготовления.

Если бы кухня Джули была оснащена комбинированным духовым шкафом Miele, наверняка дело пошло бы быстрее, а мужу не пришлось бы уходить из дома, чтобы пережить обиду.

«Официантка»

Дженна работает официанткой в самом заурядном кафе и мечтает о лучшей жизни, в которой не придется терпеть побои от пьющего мужа, а будут только счастье и любовь.

Единственная отдушина — выпечка. Дженна печет пироги, причем каждый раз она придумывает новый рецепт и дает ему замысловатое название — получается исключительно вкусно. Одно из желаний Дженны — выиграть в конкурсе на лучший пирог.

Духовой шкаф Miele с беспроводным термощупом и функцией TasteControl очень пригодился бы Дженне. Возможно, она полюбила бы готовить мясо и рыбу и уж точно меньше сомневалась, принимать ли участие в конкурсе. В духовом шкафу поддерживается необходимый уровень влажности, что обеспечивает пышность выпечки и ароматную корочку. С такой техникой можно не бояться никаких конкурсов и даже решиться на перемены в жизни.