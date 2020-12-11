Британцы нашли в саду золотые монеты

Супруги из британского региона Нью-Форест нашли старинный клад, когда пропалывали свой сад. Об этом сообщает газета The Times.

В клумбе оказались зарыты 63 золотые и одна серебряная монета. По оценке экспертов, рыночная стоимость находки составляет около 220 тысяч фунтов стерлингов (21,4 миллиона рублей).

На большинстве золотых монет изображен святой Георгий, побеждающий дракона. Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году, самые новые — при современнике Ивана Грозного , короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года.

По всей видимости, монеты были спрятаны примерно в 1540 году. По одной из версий, это связано с процессом секуляризации монастырей. В 1536 году Генрих VIII велел ликвидировать монастыри с доходом менее 200 фунтов стерлингов. В результате к 1540 году в Англии закрыли около 800 монастырей. По другой версии, деньги принадлежали купцу, который занимался морской торговлей. На это указывает близость Нью-Фореста к крупным морским портам.