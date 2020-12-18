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Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века 

Мария Грибова 2 часа назад
Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века
Фото: City of Boston Archaeology Program
В американском городе Бостон, штат Массачусетс, была найдена бутылка с запиской из позапрошлого века. Об этом сообщает газета The Boston Globe.
Пустая бутылка с запиской из-под ржаного виски обнаружили внутри дома за дымоходом для камина. А само послание датировано 23 сентября 1894 года. В записке упоминалось имя Том Форд и таинственная фраза «Шесть на Ши».
Снимки находки были размещены сотрудниками местной археологической службы Boston Archaeology Program, и попросили пользователей Сети расшифровать послание. Вот, что предположили комментаторы:

«Похоже на пари или запись ставки».

«Возможно, кто-то прятал доказательства пьянок и азартных игр».

«Я думаю, что в 1894 году некий Том Форд жил на улице Ши, дом 6 в Бостоне».

Местный археолог Джо Бэгли решил разгадать значение записки и узнать о человеке, который ее написал.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Англии продали особняк легенды британской разведки.
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Вещи , Том Форд
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