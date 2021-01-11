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Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты 

РИА Новости 12 часов назад
Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты
Фото: РИА Новости
Сим-карты, которые раздают на улице без заключения договора, скорее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для установления контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе.
Использование такого "подарка" угрожает различными неприятностями, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.
"Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами", — поясняет эксперт.
Мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS-сообщения. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если вы забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к ним, предупредил он.
Злоумышленники могут попытаются установить контроль над вашими аккаунтами — запросят сброс пароля и, если пароль приходит на номер выданной вам сим-карты, он оказывается в их руках. Затем события развиваются по обычному в таких случаях сценарию — аферисты могут воспользоваться вашим аккаунтом в соцсети, рассылая вашим друзьям просьбы "помочь деньгами" или рассылать с него фишинговые сообщения, указал Пудов.
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