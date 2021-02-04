Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю 

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В США продали дом, где снимались эпизоды культового фильма «Молчание ягнят». Особняк, в котором по сюжету жил и истязал своих жертв маньяк-убийца Буффало Билл, неизвестный покупатель приобрел за 290 тысяч долларов (22 миллиона рублей), свидетельствуют данные в базе недвижимости Zillow.

По оценке аналитиков Zillow, рыночная стоимость дома, расположенного в небольшом поселении в штате Пенсильвания, составляет 298,5 тысячи долларов (22,7 миллиона рублей) — таким образом, покупателю удалось приобрести объект с небольшим дисконтом.

Продажей особняка занималось небольшое агентство недвижимости Berkshire Hathaway HomeServices. Специально для покупателей одна из риелторов опубликовала в своем Instagram-аккаунте 3D-тур по скандально известному дому.

Объект экспонировался с осени 2020-го. По словам риелтора, интерес к нему был невероятным. Имя покупателя не раскрывается, однако брокер намекнула , что фанаты «Молчания ягнят» будут «в восторге от того, что планируется сделать с домом».