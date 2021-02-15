Ещё
Далее:
Читайте также:

Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона рублей 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона рублей
Фото: Вести Воронеж/vk.com
Памятник новоронежской Аленке, которую местные жители назвали "уродством", "чертовщиной" и "ущербным подобием", продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Российский аукционный дом".
Монумент открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года. Его установили по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Однако уже 21 декабря памятник демонтировали из-за жалоб местных жителей. Они попросили мэрию на странице "ВКонтакте" убрать "этот шедевр" и "не позорить город".
Металлический арт-объект решили выставить на аукцион, в котором приняли участие четыре человека. Начальная цена составила миллион рублей. Всего было сделано 33 ставки. В итоге памятник отдали за 2 600 000 рублей частному лицу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что подо льдом Антарктиды нашли ранее неизвестные живые организмы.
Видео дня. Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
00:15
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Истории
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
05:53
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Люди
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
01:04
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение