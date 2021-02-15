Памятник Аленке продали за 2,6 миллиона рублей 

Памятник новоронежской Аленке, которую местные жители назвали "уродством", "чертовщиной" и "ущербным подобием", продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АО "Российский аукционный дом".

Монумент открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года. Его установили по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Однако уже 21 декабря памятник демонтировали из-за жалоб местных жителей. Они попросили мэрию на странице "ВКонтакте" убрать "этот шедевр" и "не позорить город".

Металлический арт-объект решили выставить на аукцион, в котором приняли участие четыре человека. Начальная цена составила миллион рублей. Всего было сделано 33 ставки. В итоге памятник отдали за 2 600 000 рублей частному лицу.