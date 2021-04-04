Мальчик нашел гранату времен Первой мировой войны

Восьмилетний Валентин обнаружил в своем саду недалеко от Лиона гранату времен Первой мировой войны. Об этом сообщает газета Progres. Инцидент произошел, когда мальчик играл вместе с братьями четырех и десяти лет.
Фото: ProgresProgres
«Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов», — рассказал о происшествии отец мальчика.
Саперы успешно обезвредили снаряд. Вероятнее всего, граната оказалась на территории сада, когда возводили насыпь. Отец Валентина намерен проверить весь участок с металлоискателем.