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Россиянка получила солдатское письмо из прошлого спустя 41 год

Lenta.ru
4 часа назад
Жительница Кемерова получила письмо от племянника спустя 41 год после отправки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Россиянка получила солдатское письмо из прошлого спустя 41 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Валерий Якупов написал своей тете еще в 1980 году из армии и рассказал, что скоро заканчивает службу и возвращается домой. Послание пришло по старому адресу, за долгие годы Людмила Муравьева успела сменить место жительства и фамилию, а найти адресата помогла новая жительница квартиры через социальные сети.
Кемеровчанка призналась, что она была крайне удивлена. Она распечатала письмо из прошлого и сразу же позвонила племяннику, с которым не виделась много лет. Валерий Якупов сейчас живет в Омске и в основном разговаривает с тетей по телефону. Теперь у семьи есть своя реликвия.
Ранее жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, нашла послание в бутылке, отправленное девятилетней девочкой семь лет назад.
Вещи,Валерий Якупов,
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