Россиянка получила солдатское письмо из прошлого спустя 41 год

Кемеровчанка призналась, что она была крайне удивлена. Она распечатала письмо из прошлого и сразу же позвонила племяннику, с которым не виделась много лет. Валерий Якупов сейчас живет в Омске и в основном разговаривает с тетей по телефону. Теперь у семьи есть своя реликвия.