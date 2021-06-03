Археологи раскрыли тайну горшка с куриными костями

Американские археологи провели исследование древнего керамического горшка, наполненного куриными костями, и раскрыли его таинственное предназначение, передаёт портал Live science. Возраст сосуда превышает две тысячи лет, его нашли в 2006-м на площади Афинская Агора (Греция).

Фото: agathe.gr agathe.gr

Но только в 2021-м учёные узнали, что артефакт использовали для чёрных магических обрядов, с помощью которых проклинали врагов.

В горшке были расчленённые голова и нижние конечности молодого цыплёнка, не старше семи месяцев, — отметила историк и профессор Йельского университета (США) Джессика Ламонт, изучившая горшок.

Выкручивая и протыкая голову и голени курицы, древние шаманы хотели повредить те же самые части тела жертв. Для «доставки» проклятия адресату на сосуде вырезали его имя. Например, на обнаруженной посуде историки нашли 55 таких записей.

В конце IV века до нашей эры суды в Афинах были рядовым делом, проводившие обряд пытались таким образом повлиять на всех участников процесса. Кувшин откопали на месте ремесленного здания. Специалисты предположили, что порчу хотели навести из-за конфликта на производстве.

Накануне археологи обнаружили, что древнейшие наскальные рисунки, найденные в 2014 году в пещерах на острове Сулавеси (Индонезия), начали быстро разрушаться под воздействием процессов, вызванных глобальным потеплением. Возраст образцов наскальной живописи, о которых идёт речь, составляет около 40–45 тысяч лет. Изучение этих рисунков показало, что причиной их стремительного разрушения в последние годы стал налёт из микроскопических частиц соли.

Ранее сообщалось, что в запасниках Национального музея в Варшаве археологи обнаружили первую египетскую мумию беременной женщины. Исследователи отмечают, что на момент смерти ей было от 20 до 30 лет, размеры плода позволяют предположить, что срок беременности составлял 26–28 недель.