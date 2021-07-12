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Игру про Марио продали за 1,5 миллиона долларов

Lenta.ruиещё 14
2 часа назад
Раритетный картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter американского аукционного дома Heritage Auctions.
Игру про Марио продали за 1,5 миллиона долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Итоговая стоимость картриджа с игрой 1996 года, выпущенной для приставок Nintendo, составила 1,56 миллиона долларов. По словам представителей Heritage Auctions, это сумма стала рекордной в сделках подобного рода.
Таким образом, проданная игра побила предыдущей рекорд, который в конце прошлой недели установила The Legend of Zelda. Копия тайтла была продана за 870 тысяч долларов.
В описании рекордного лота говорится, что состояние картриджа с игрой про Марио оценивают на 9,8 балла из 10. «Культурное значение этого тайтла и его важность для истории видеоигр необычайно высоко, а состояние этой копии настолько захватывает дух, что мы действительно в растерянности», — сообщили представители аукциона.
В апреле на аукционе Heritage Auctions был поставлен рекорд стоимости для видеоигры. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros был продан 660 тысяч долларов. Тайтл был выпущен в 1986 году, он находился в идеальном состоянии в запечатанной пластиковой упаковке.
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