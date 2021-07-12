Игру про Марио продали за 1,5 миллиона долларов

Итоговая стоимость картриджа с игрой 1996 года, выпущенной для приставок Nintendo, составила 1,56 миллиона долларов. По словам представителей Heritage Auctions, это сумма стала рекордной в сделках подобного рода.

Таким образом, проданная игра побила предыдущей рекорд, который в конце прошлой недели установила The Legend of Zelda. Копия тайтла была продана за 870 тысяч долларов.

В описании рекордного лота говорится, что состояние картриджа с игрой про Марио оценивают на 9,8 балла из 10. «Культурное значение этого тайтла и его важность для истории видеоигр необычайно высоко, а состояние этой копии настолько захватывает дух, что мы действительно в растерянности», — сообщили представители аукциона.