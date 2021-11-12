10 худших подарков на Новый год и Рождество

Пользователи форума Reddit обсудили, какие плохие подарки они получали на праздники.
Пользователь @Jalb101222 задал на форуме вопрос: «Каким был худший подарок, что вы получали на Рождество?». Ответы комментаторов заставляют задуматься — неужели это кто-то дарит?
@GhostlyQbe:«Кухонное полотенце... Мне было 8 лет».
@Cheap_Stay2750: «Комикс, который лежал в доме несколько месяцев, и я прочитала его за это время дважды. Я не знала, что это должен был мой подарок-сюрприз».
@SpaceGhost817: «Я участвовал в добровольном рождественском обмене подарками в офисе в 2012 году с лимитом в 30 долларов. Моим подарком был компакт-диск с любимым альбомом дарителя. Я был не в восторге, но, тем не менее, сунул диск в машину, чтобы проверить его, и обнаружил, что он пустой. Человек написал на диске название группы/альбома, но забыл записать на диск его копию».
@Pre_Gen_Character: «Когда мне было 18, бабушка подарила мне этикетку от подарочной карты (а не настоящую подарочную карту), засунутую в пустой тюбик от туалетной бумаги и завернутую как подарок. Все мои братья и сестры получили настоящие подарочные карты. Бабушка меня никогда особо не любила».
@grumpy_snuggles: «Ужасно усталый папа принес девятилетней мне шампунь из мотеля и мужскую рубашку для взрослых, которые он получил бесплатно. Хотелось бы мне, чтобы это была шутка».
@vodkaenthusiast89: «Набор миниатюрных ножей для масла с керамическими ручками в виде фруктов и овощей. От тети, которая сказала, что мне „так трудно угодить с подарками“. Мне было 7».
@Stickmag: «Календарь „Ламборджини“. Мой брат получил гитару и усилитель. Две мои сестры получили по велосипеду. Черт, я ненавижу „Ламборджини“ сейчас».
@Yippee614: «Каждый год тетя дарит нашей семье „Комиссионного Санту“ — связку подарков из комиссионных магазинов. Дело в том, что там ничего ни с чем не связано. Худшее, что я получил, — это книга по камасутре, когда мне было 13/14 лет (неловко), и детский комбинезон бейсбольного клуба New York Yankees. У меня нет детей, и я не смотрю бейсбол».
@Cusefa: «Пачка сигарет и рулон мешков для мусора. Я не курю».
@funky_grandma: «Мои родители месяцами работали над созданием потрясающего набора для рисования. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они поднимались наверх, чтобы добавить что-то [в подарок], они перекидывались шуткой: "Мы идем наверх, чтобы накормить твой подарок" или "Нам нужно выгулять твой подарок". Конечно, в рождественское утро я не был ребенком, которого обрадовала огромная коробка художественных товаров. Я был опустошен, что мне не подарили щенка».
@Sea-Wonder722: «Карандаш».
Обсуждение за 12 часов набрало 24 тысяч лайков и почти 12 тысяч комментариев.