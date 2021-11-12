10 худших подарков на Новый год и Рождество

@funky_grandma: «Мои родители месяцами работали над созданием потрясающего набора для рисования. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они поднимались наверх, чтобы добавить что-то [в подарок], они перекидывались шуткой: "Мы идем наверх, чтобы накормить твой подарок" или "Нам нужно выгулять твой подарок". Конечно, в рождественское утро я не был ребенком, которого обрадовала огромная коробка художественных товаров. Я был опустошен, что мне не подарили щенка».