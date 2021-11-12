Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

10 худших подарков на Новый год и Рождество

Дарья Амосова
3 часа назад

Пользователи форума Reddit обсудили, какие плохие подарки они получали на праздники.

10 худших подарков на Новый год и Рождество
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пользователь @Jalb101222 задал на форуме вопрос: «Каким был худший подарок, что вы получали на Рождество?». Ответы комментаторов заставляют задуматься — неужели это кто-то дарит?

Видео дня

Взрослые вещи ребенку

@GhostlyQbe:«Кухонное полотенце... Мне было 8 лет».

То, что уже лежало дома

@Cheap_Stay2750: «Комикс, который лежал в доме несколько месяцев, и я прочитала его за это время дважды. Я не знала, что это должен был мой подарок-сюрприз».

Подарок без подарка

@SpaceGhost817: «Я участвовал в добровольном рождественском обмене подарками в офисе в 2012 году с лимитом в 30 долларов. Моим подарком был компакт-диск с любимым альбомом дарителя. Я был не в восторге, но, тем не менее, сунул диск в машину, чтобы проверить его, и обнаружил, что он пустой. Человек написал на диске название группы/альбома, но забыл записать на диск его копию».

@Pre_Gen_Character: «Когда мне было 18, бабушка подарила мне этикетку от подарочной карты (а не настоящую подарочную карту), засунутую в пустой тюбик от туалетной бумаги и завернутую как подарок. Все мои братья и сестры получили настоящие подарочные карты. Бабушка меня никогда особо не любила».

Сувениры из отелей

@grumpy_snuggles: «Ужасно усталый папа принес девятилетней мне шампунь из мотеля и мужскую рубашку для взрослых, которые он получил бесплатно. Хотелось бы мне, чтобы это была шутка».

Подарок просто ради подарка

@vodkaenthusiast89: «Набор миниатюрных ножей для масла с керамическими ручками в виде фруктов и овощей. От тети, которая сказала, что мне „так трудно угодить с подарками“. Мне было 7».

Календарь

@Stickmag: «Календарь „Ламборджини“. Мой брат получил гитару и усилитель. Две мои сестры получили по велосипеду. Черт, я ненавижу „Ламборджини“ сейчас».

Наборы из комиссионки

@Yippee614: «Каждый год тетя дарит нашей семье „Комиссионного Санту“ — связку подарков из комиссионных магазинов. Дело в том, что там ничего ни с чем не связано. Худшее, что я получил, — это книга по камасутре, когда мне было 13/14 лет (неловко), и детский комбинезон бейсбольного клуба New York Yankees. У меня нет детей, и я не смотрю бейсбол».

Просто ненужные вещи

@Cusefa: «Пачка сигарет и рулон мешков для мусора. Я не курю».

Ложные надежды

@funky_grandma: «Мои родители месяцами работали над созданием потрясающего набора для рисования. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они поднимались наверх, чтобы добавить что-то [в подарок], они перекидывались шуткой: "Мы идем наверх, чтобы накормить твой подарок" или "Нам нужно выгулять твой подарок". Конечно, в рождественское утро я не был ребенком, которого обрадовала огромная коробка художественных товаров. Я был опустошен, что мне не подарили щенка».

Без комментариев

@Sea-Wonder722: «Карандаш».

Обсуждение за 12 часов набрало 24 тысяч лайков и почти 12 тысяч комментариев.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители