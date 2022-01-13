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3 часа назад

Опубликовано меню петербургского ресторана времен Николая II

Пользователи Twitter оценили распространившуюся в сети копию меню времен Николая II в ресторане "Палкинъ" в Санкт-Петербурге.

Опубликовано меню ресторана времен Николая II
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На размещенном документе представлен перечень блюд, которые подавали 20 ноября 1907 года. Так, там можно заметить такие блюда, как ершовая уха с расстегаями, борщ с гренками, консоме с пирожками, стерлядь по-русски, свежий омар с соусом провансаль, холодное мясо с дичью и поросенок. Стоимость всех порций варьируется от 40 копеек до трех рублей.

Также написано, что во время обедов и ужинов в заведении играл румынский оркестр.

@arkhlikbez

Пользователи, в свою очередь, оказались возмущены стоимостью блюд:

"На 15 рублей в месяц рабочему особо было не разгуляться. Можно сказать, что ценник был космос".

"Довольно дорого для зарплат того времени (существенно меньше 100 рублей в месяц), но меню прекрасное. Думаю, средний класс туда раз в два месяца семьей мог сходить. Думаю, были и более простые и бюджетные рестораны".

А многих удивило время для ужина:

"Время ужина особенно интересное — с 23:00 до 3:00".

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Вещи,Николай II,Елизавета II,
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