Мужчина нашел в своем саду двухсотлетнее римское кольцо

Англичанин по имени Майк Берк нашел сокровище с помощью металлоискателя, который ему год назад подарила жена. Перед Рождеством он решил пройтись с устройством по своему участку и обнаружил кольцо. Находку Берк отдал в местный музей, где его оценили эксперты. По их словам, кольцо принадлежало представителю римлян, живших в Великобритании 2000 лет назад. На изделии изображена Церера - римская богиня земледелия.