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2 часа назад

Мужчина нашел в своем саду двухсотлетнее римское кольцо

Мужчина их Великобритании обнаружил в своем саду саду римское золотое кольцо, которому около 2000 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина нашел в своем саду двухсотлетнее римское кольцо
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Англичанин по имени Майк Берк нашел сокровище с помощью металлоискателя, который ему год назад подарила жена. Перед Рождеством он решил пройтись с устройством по своему участку и обнаружил кольцо. Находку Берк отдал в местный музей, где его оценили эксперты. По их словам, кольцо принадлежало представителю римлян, живших в Великобритании 2000 лет назад. На изделии изображена Церера - римская богиня земледелия.

"Меня до сих пор пробирает дрожь. Не могу поверить, что нашел что-то подобное", - сказал мужчина.

На данный момент кольцо находится в музее Корнуолла. Если оно заинтересует музей, его купят, если нет, отдадут англичанину обратно.

Ранее шахтеры нашли 143-летние джинсы под землей.

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