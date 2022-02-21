Смерть от воротничка: как одежда убивала людей

“Красота требует жертв” – к счастью, этот лозунг постепенно уходит в прошлое. Одежда и косметика становятся более удобными и безопасными. Но сегодня “Рамблер” расскажет, как модники лишались жизни (и лишали ее других) из-за своей страсти к прекрасному.

Фото: Кадр из фильма "Багровый пик" Кадр из фильма "Багровый пик"

Одежда с мышьяком

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Все началось в 1775 году, когда химик Карл Вильгельм Шееле смешал карбонат натрия, оксид мышьяка и сульфат меди. В результате своих экспериментов он получил раствор ярко-зеленого цвета, который впоследствии стал основой для популярного красителя. Перед ним-то модники и модницы не могли устоять.

Когда в моду пришли искусственные цветы, при их изготовлении использовали опасную краску. Во-первых, сами мастера подвергались риску, работая с мышьяком. Известно, что в 1861 году цветочница Матильда Шойрер умерла мучительной смертью, потому что в ее организм попало слишком много этого вещества.

Во-вторых, те, кто носил одежду, окрашенную краской Шееле, часто получали язвы на коже. А индивидуальная непереносимость приводила к летальному исходу.

В-третьих, модник мог отравить окружающих. Один лондонский врач, Джордж Рис, проверил образец зеленого хлопка и обнаружил, что краска была нанесена на ткань так слабо, что ее можно было легко стряхнуть. А это значит, что микрочастицы мышьяка попадали в организм окружающих, например, во время танцев или близкого общения с тем, кто ядовитую одежду носит.

Черная ткань – традиционная для траура – тоже оказалась смертельно опасной. Так что злоумышленнику, например, в гонке за наследством было достаточно подарить нарядный черный туалет вдове, которая носила бы его по правилам, не снимая. И могла погибнуть. Поскольку в первых синтетических черных красителях также использовались бензол, мышьяк, хром и другие токсичные химические вещества.

Смертельные воротнички

Эта история началась с домохозяйки. По легенде, съемный воротник изобрела жительница Нью-Йорка Ханна Лорд Монтегю в 1825 году. Устав от ежедневной стирки рубашек мужа, она поняла, что может просто сделать отдельный воротник, который позволит супругу выглядеть опрятно дольше, а ей – не тратить время на вечную стирку.

А уже в 1888 году New York Times сообщила, что некий Джон Круетци был найден мертвым в городском парке. Он, по-видимому, напился, а затем потерял сознание на скамейке. Когда его голова падала вперед, модный воротник перекрывал дыхание. Издание Daily Mail and Empire в 1900 году сообщило, что еще одну несчастную жертву нашли в своей постели, но тоже при воротничке. Было установлено, что причиной смерти стал настолько тугой воротник. Пока жертва задыхалась, в мозгу произошло кровоизлияние.

Факел-кринолин

“Кринолиномания” также была связана с несколькими смертельными эпизодами. Так случилось с женой поэта Генри Уодсворта Лонгфелло – Фанни, и двумя сводными сестрами Оскара Уайльда. От встречи с открытым огнем юбки-кринолины мгновенно вспыхивали, так как под ними был запас кислорода, а их обладательницы получали несовместимые с жизнью ожоги.

Другая опасность – жесткий каркас. Известно об одном мужчине, которого девушка в кринолиновой юбке случайно вытолкнула на проезжую часть. Несчастный попал под колеса экипажа и скончался вследствие полученных травм.

Токсичная вискоза и удушающий деним

Шелк всегда стоил дорого. Однако в первые десятилетия 20-го века достижения в области химии позволили людям насладиться преимуществами этой ткани нужды заплатить целое состояние. Однако для некоторых производителей цена оказалась все-таки слишком высокой.

Речь идет о синтетической вискозе, которая изготавливалась в заводских условиях с применением в процессе сероуглерода. Это токсичное вещество было чересчур вредным для здоровья людей. Вследствие интоксикации рабочие получали серьезные нарушения психического здоровья. Некоторых из них вовсе приходилось физически удерживать от прыжков из окон.

Издание Collectors Weekly писало, что даже у тех, кому, казалось бы, повезло выжить в те времена, в более позднем возрасте чаще развивалась болезнь Паркинсона.

Теперь вспомним и о современности. В 1990-е и 2000-е годы джинсы с потертостями можно было увидеть и на красной дорожке, и на рынке. Возможно, вы тоже имели такую пару в гардеробе. Однако известно ли вам, что эти джинсы, которые теперь часто лежат на свалках или ютятся в каком-нибудь темном углу шкафа, дорого обошлись их производителям?

Дело в том, что пескоструйная обработка, с помощью которой создавались “подпалины”, для некоторых работников фабрики оборачивалась силикозом. Многие производства экономили на средствах индивидуальной защиты, а также не заботились о том, чтобы помещения достаточно проветривались. Как итог – люди все время дышали мелкой кварцевой пылью, зарабатывая необратимые последствия. Например, одышку, слабость и постоянный кашель. Некоторые становились инвалидами навсегда. В худших случаях силикоз приводил к летальному исходу.