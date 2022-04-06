Раскрыта стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II

Сотрудники независимого ювелирного магазина Jewellerybox в Великобритании раскрыли, сколько стоит самое дорогое украшение королевы Елизаветы II. Бриллиантовое ожерелье французского ювелирного дома Cartier оценивают в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание Express.

Бриллиантовое колье досталось Елизавете в подарок по случаю свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году. Дарителем был последний правитель княжества Хайдабарад Осман Али Хан, на тот момент один из самых состоятельных людей в мире.

Елизавета выбрала украшение сама: Осман Али Хан связался с основателем марки Cartier Луи-Франсуа Картье и попросил его о данной услуге. Королева также выбрала цветочную диадему, съемные детали которой можно носить как броши.

Ожерелье носила не только Елизавета. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выходила в нем в свет во время визита в Национальную портретную галерею в Лондоне в 2014 году.

«Это ожерелье — роскошное творение. В тот день Кэтрин буквально утопала в бриллиантах. Только одна секция съемной подвески включает в себя 13 бриллиантов изумрудной огранки», — отметила руководитель отдела дизайна онлайн-магазина бриллиантов 77 Diamonds Шарлотта Уайт.