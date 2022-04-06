Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
29 минут назад

Раскрыта стоимость самого дорогого украшения королевы Елизаветы II

Мира Маркина

Сотрудники независимого ювелирного магазина Jewellerybox в Великобритании раскрыли, сколько стоит самое дорогое украшение королевы Елизаветы II. Бриллиантовое ожерелье французского ювелирного дома Cartier оценивают в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (7,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание Express.

Раскрыта стоимость самого дорогого украшения Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бриллиантовое колье досталось Елизавете в подарок по случаю свадьбы с герцогом Эдинбургским Филиппом в 1947 году. Дарителем был последний правитель княжества Хайдабарад Осман Али Хан, на тот момент один из самых состоятельных людей в мире.

Елизавета выбрала украшение сама: Осман Али Хан связался с основателем марки Cartier Луи-Франсуа Картье и попросил его о данной услуге. Королева также выбрала цветочную диадему, съемные детали которой можно носить как броши.

Ожерелье носила не только Елизавета. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выходила в нем в свет во время визита в Национальную портретную галерею в Лондоне в 2014 году.

«Это ожерелье — роскошное творение. В тот день Кэтрин буквально утопала в бриллиантах. Только одна секция съемной подвески включает в себя 13 бриллиантов изумрудной огранки», — отметила руководитель отдела дизайна онлайн-магазина бриллиантов 77 Diamonds Шарлотта Уайт.

Среднестатистическому лондонцу нужно работать 1718 лет, чтобы позволить себе ожерелье Елизаветы II, подсчитали сотрудники Jewellerybox.

Ранее немецкие исследователи выяснили, какие черты характерны для миллионеров.

Вещи,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители