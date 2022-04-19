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39 минут назад

В Дагестане обнаружили на берегу Каспия корабельные пушки XVIII века

«Это Кавказ»

В Дагестане местный житель обнаружил на берегу Каспийского моря пять корабельных пушек, предположительно относящихся к XVIII веку.

В Дагестане обнаружили корабельные пушки XVIII века
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

Необычная находка была сделана на окраине села Брянск Кизлярского района. Во время отлива местный житель обнаружил на морском побережье пять корабельных пушек со следами коррозии. Мужчина сообщил о находке в районный отдел полиции.

«Предположительно, найденные обломки могут относиться к XVIII веку и представлять историческую ценность. Сотрудниками МВД Дагестана части артиллерийских орудий перевезены в отдел и будут переданы для проведения исследования»,

— сообщается в телеграм-канале ведомства.

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