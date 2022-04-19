В Дагестане обнаружили корабельные пушки XVIII века

В Дагестане местный житель обнаружил на берегу Каспийского моря пять корабельных пушек, предположительно относящихся к XVIII веку.

Необычная находка была сделана на окраине села Брянск Кизлярского района. Во время отлива местный житель обнаружил на морском побережье пять корабельных пушек со следами коррозии. Мужчина сообщил о находке в районный отдел полиции.