Эльфийская чаша: в московских парках заметили редкий гриб

В московском парке «Битцевский лес» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» специалисты заметили редкий гриб «эльфийская чаша», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

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«Весной из-под снега начинают выглядывать не только раннецветущие растения, но и грибы. Первым в природно-историческом парке «Битцевский лес» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» специалистами Мосприроды обнаружен редкий и удивительный гриб – саркосцифа алая (другие названия – чаша эльфа, эльфийская чаша, бабушкины ушки)», – отметили в ведомстве.

По словам экспертов, множество наименований данного гриба связано с главной его особенностью – внешним видом шляпки размером от полтора до пяти сантиметров в диаметре.

«Края у шляпки завернуты внутрь, имеют бледно-розовый или белый цвет. Ножка эльфийской чаши настолько маленькая, что часто остается незамеченной. Поверхность гриба на ощупь бархатистая», – указали в департаменте.