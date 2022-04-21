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4 часа назад

Эльфийская чаша: в московских парках заметили редкий гриб

Мир24иещё 5

В московском парке «Битцевский лес» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» специалисты заметили редкий гриб «эльфийская чаша», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Эльфийская чаша: в московских парках заметили редкий гриб
Фото: Мир24Мир24

«Весной из-под снега начинают выглядывать не только раннецветущие растения, но и грибы. Первым в природно-историческом парке «Битцевский лес» и ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни» специалистами Мосприроды обнаружен редкий и удивительный гриб – саркосцифа алая (другие названия – чаша эльфа, эльфийская чаша, бабушкины ушки)», – отметили в ведомстве.

По словам экспертов, множество наименований данного гриба связано с главной его особенностью – внешним видом шляпки размером от полтора до пяти сантиметров в диаметре.

«Края у шляпки завернуты внутрь, имеют бледно-розовый или белый цвет. Ножка эльфийской чаши настолько маленькая, что часто остается незамеченной. Поверхность гриба на ощупь бархатистая», – указали в департаменте.

Саркосцифа алая растет группами на земле и на древесном субстрате, стволах погибших деревьев лиственных пород. Специалисты напомнили, что на особо охраняемых природных территориях столицы собирать, сбивать и топтать грибы запрещено.

Ранее диетолог Лаура Бурак рассказала о неожиданных полезных свойствах грибов.

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