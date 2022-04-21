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1 час назад

В честь королевы Елизаветы II выпустят куклу Барби

Мира Маркина

Стало известно, что компания-производитель игрушек Mattel планирует выпустить ограниченную серию кукол Барби «Queen» к платиновому юбилею Елизаветы II, главы британской монархии. Новость появилась на портале Independent.

Седовласая Барби в платье цвета слоновой кости, с тиарой на голове и с синей лентой, украшенной орденами, изображает королеву Великобритании.

creations.mattel.com

Ее появление в продаже будет приурочено к 70-летию пребывания Елизаветы II на троне.

Юбилей в королевстве отметят 2 июня 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, сколько стоит самое дорогое украшение Елизаветы II.

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