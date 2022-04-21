Мужчина при ремонте в доме нашел тайное послание

Житель британского города Бертон-апон-Трент во время ремонта в доме обнаружил за шкафом послание из прошлого, сообщает UPI.

Фото: Мир24 Мир24

Письмо было подписано 14-летней Деборой Стоукс, которая жила в том же доме 30 лет назад. В послании девочка рассказывала, что происходило в мире в 1982 году, а также упомянула цены на пиво, молоко и хлеб.

Мужчина, обнаруживший послание, рассказал о находке в соцсети. Пост набрал множество лайков – и в итоге его увидела автор письма. Женщина рассказала, что написать послание ей предложил отец.

«Я помню об этом письме, потому что оно связано с отцом. Это он предложил мне такую идею. Он делал шкаф в моей спальне и предложил написать письмо – «капсулу времени». Он думал, что через много лет кто-нибудь найдет его»,

– объяснила она.