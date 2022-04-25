Создана первая в мире биоразлагаемая обувь

Обувь, созданная на основе водорослей, запускается в производство. Для того, чтобы создать кроссовки, биоразлагаемые на 100%, потребовалось шесть лет исследований и экспериментов.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные разработали высокоэффективные биоразлагаемые пенополиуретаны, которые используются для обувных подошв. Когда этот материал был создан, было принято решение сделать обувь, которая на 100% была бы биоразлагаемой. Для этого потребовалось разработать верх кроссовок из 3D-трикотажа, полностью состоящего из растительных волокон.

Исследователи опирались на идею производить пластик из непосредственно из масла водорослей. Первые биоразлагаемые полиуретановые материалы были довольно низкого качества, но в последствие методом проб и ошибок удалось усовершенствовать материал до высоких эксплуатационных характеристик.

Дальнейшие эксперименты показали: когда такая обувь себя изжила, полиуретановая подошва, известная как Soleic Foam, вместе с трикотажным верхом могла полностью разлагаться в компостных баках, а также в почве и океане. Это большой прорыв после резиновых подошв, которые веками остаются под землёй.