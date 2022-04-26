Что делать, если вы уронили телефон в воду

Многие люди буквально живут со смартфоном и не выпускают его из рук. У кого-то в телефоне сосредоточены переписки с любимыми людьми, кто-то постоянно находится в рабочих контактах, а некоторые не могут оторваться от социальных сетей и захватывающих игр. В любом случае, многие действия у людей происходят параллельно. Со смартфоном они ходят в туалет, чистят зубы, пьют кофе и чай и даже ходят в душ.
Несмотря на то, что современный смартфоны более водостойкие, чем их предыдущие модели, они все равно подвержены влиянию влаги. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если вы уронили свой телефон в воду.
Для начала несколько вещей, которые точно нельзя делать с телефоном, который вы достали из воды:
Есть несколько шагов, которые помогут вам высушить смартфон с минимальными последствиями для его работы
Следите за тем, как телефон будет работать в дальнейшем. Из-за того, что внутри смартфонов расположены уязвимые микросхемы, он может начать ломаться. Дело в том, что капли воды могут остаться на них и окислиться. Среди распространенных поломок: проблемы с сенсором, свечение пикселей, белые и желтые полоски на экране и проблемы с динамиком. В таком случае телефон необходимо отнести в ремонт.