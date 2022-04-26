Что делать, если вы уронили телефон в воду

Многие люди буквально живут со смартфоном и не выпускают его из рук. У кого-то в телефоне сосредоточены переписки с любимыми людьми, кто-то постоянно находится в рабочих контактах, а некоторые не могут оторваться от социальных сетей и захватывающих игр. В любом случае, многие действия у людей происходят параллельно. Со смартфоном они ходят в туалет, чистят зубы, пьют кофе и чай и даже ходят в душ.

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Несмотря на то, что современный смартфоны более водостойкие, чем их предыдущие модели, они все равно подвержены влиянию влаги. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если вы уронили свой телефон в воду.

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Для начала несколько вещей, которые точно нельзя делать с телефоном, который вы достали из воды:

Если он выключился, не включайте его

Также не подсоединяйте смартфон на зарядку

Не пытайтесь сушить его феном

Не кладите на батарею, в микроволновку и другие теплые места

Есть несколько шагов, которые помогут вам высушить смартфон с минимальными последствиями для его работы

Выключите телефон, снимите с него чехол, вытащите съемный аккумулятор, SIM-карту и карту памяти. Это поможет влаге испариться естественным путем, а намокание не отразится на внешних деталях. Карты можно протереть спиртом, чтобы вода не окислилась на металлических деталях. Положите телефон на стол, чтобы вода испарилась. Не включайте и не трогайте его в течение 24-48 часов. Быстрота испарения воды зависит от температуры и влажности в квартире. Можно также положить телефон в емкость с рисом, но так он тоже будет сохнуть на протяжении 2-3 дней. Вместо риса можно использовать силикагель — пакетики с этими прозрачными шариками часто кладут в обувь. Сахар, соль и другие крупы использовать категорически нельзя. Отнесите телефон в сервис. Там его помогут разобрать и удалить лишнюю влагу.