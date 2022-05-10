Портрет Монро продали на аукционе за 195 миллионов долларов

Продажа работы, известной под названием Shot Sage Blue Marilyn, установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе. Также она стала самой дорогой картиной XX века. Работа была выставлена на торги швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что средства от ее продажи будут направлены на благотворительность.