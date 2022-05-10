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1 час назад

Портрет Монро продали на аукционе за 195 миллионов долларов

Газета.Ru

Портрет Мэрилин Монро работы американского художника Энди Уорхола был продан на аукционе Christie's за рекордные 195 миллионов долларов, сообщает телеканал "360".

Портрет Монро продали на аукционе за 195 миллионов долларов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Продажа работы, известной под названием Shot Sage Blue Marilyn, установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе. Также она стала самой дорогой картиной XX века. Работа была выставлена на торги швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что средства от ее продажи будут направлены на благотворительность.

Shot Sage Blue Marilyn называют одной из знаковых работ в творчестве Уорхола и современном искусстве. Впервые классик поп-арта начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года.

Вещи,Мэрилин Монро,Энди Уорхол,
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