В древней канаве в Нормандии обнаружены золотые слитки

Раскопки небольшого сельскохозяйственного поселения железного века на северо-западе Франции привели к целому ряду неожиданных открытий.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Археологические изыскания на берегу реки Орн в Нормандии идут несколько лет. Ученые установили границы места, где находилось поселение, существовавшее еще в неолите. Определенно можно сказать: люди оставались на том же месте и в бронзовом веке, и в железном, и даже тогда, когда в Галлию пришли легионы Рима.

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Французские археологи раскопали жилые дома и хозяйственные постройки, которые предварительно датировали II веком до нашей эры. Растительные остатки, собранные в ямах-хранилищах, показали, что жители поселения выращивали ячмень, просо, пшеницу-однозернянку и горох.

С помощью методов археозоологии ученые определили тип животноводства: в основном это крупный рогатый скот, а также козы, свиньи и овцы. Кроме того, на одном участке рва, ограждающего поселение, нашли остатки туш свиней и овец без следов разделки, что вызывает вопросы у специалистов. Это могло быть жертвоприношение, но, возможно, так утилизировали туши больных животных.

Однако эти животные не были единственными источниками пищи. Раковины 33 видов морских беспозвоночных указывают на то, что традиции поедания устриц и мидий на землях Нормандии очень древние.

Наконец, раскопки выявили обилие металлических предметов (250 фрагментов), нескольких монет и шлака — отходов металлургической деятельности. Некоторые изделия относятся к сельскохозяйственной деятельности — например, лемехи, а некоторые — явно к ремесленным изделиям, к примеру украшениям (браслеты, фибулы).

Также ученые раскопали на территории поселения некрополь железного века, который использовали для захоронений почти 300 лет, примерно с 540 по 250 год до нашей эры. Основной тип погребения там — ингумация (трупоположение), но есть и несколько вторичных кремационных захоронений, датируемых IV веком до нашей эры. Видимо, какое-то время сосуществовали две погребальные практики. Обычно это указывает на представителей разных религий, что часто означает и разное этническое происхождение.

Во всем погребальном комплексе — 121 погребение и еще шесть вторичных кремационных захоронений. А также две совершенно странные могилы — коллективные погребения.

Некогда они были обнесены ограждениями. Размеры огражденных площадей: десять на десять метров и десять на 13 метров. Человеческие останки нашли как внутри этих построек, так и в заполнении рвов ограждения.

Ученые отметили, что в некрополе очень мало останков детей в возрасте до одного года. Они предполагают, что младенцев хоронили в отдельном месте.

В случае захоронений тела в основном помещали в деревянный гроб. Большинство умерших хоронили на спине или на боку, с одеждой и иногда с украшениями (браслеты, фибулы, кольца), как было принято в тот период. Вторичные кремационные захоронения плохо сохранились, но, скорее всего, вся погребальная утварь в этих случаях ограничивается простой керамической усыпальницей.

Но самой удивительной находкой археологов стал даже не некрополь. В углу канавы, ограждающей поселение, они нашли 29 слитков из золота, серебра и медного сплава. Предварительная датировка — 50-20 годы до нашей эры.

Подобные слитки уже находили в Нормандии (но не закопанными в канаве), и, по мнению некоторых ученых, они предназначались не для использования в ювелирных изделиях, а в качестве платежного средства — что функционально близко к монетам из драгоценных металлов.

Кто и зачем зарыл слитки в землю? Кто — сказать сложно, а вот с причинами несколько проще. В 58 году до нашей эры проконсул Гай Юлий Цезарь покинул Рим и привел в Галлию четыре легиона. Желающих поспорить о причинах Галльской войны до сих пор много: кто-то обвиняет Цезаря в том, что таким образом он пытался завоевать популярность, которой у него не было; кто-то полагает, будто ему не давала покоя слава Александра Великого. Есть и те, кто предпочитают версию самого Цезаря: что так он хотел остановить геноцид некоторых народов, населявших Галлию.