В подмосковных магазинах начали продавать яйца поштучно

Жители подмосковного Красногорска заметили продажу яиц поштучно в одном из местных продуктовых магазинов. Соответствующим фото поделились в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».
На снимке видно, что одно яйцо второй категории стоит 5 рублей 69 копеек. «Ждем, чем нас удивят в следующий раз», — отметил автор топика.
Некоторые пользователи оценили нововведение, отметив, что нередко необходимо купить всего пару яиц, особенно перед длительным отъездом из дома. «Давно пора. Ведь бывает, что надо два яйца купить перед отъездом, а приходится брать десяток», — объяснил юзер. Другие же посчитали, что цена на единицу товара завышена и предложили установить новую — в 90 копеек.
Ранее в магазинах Подмосковья начали продавать половинки капусты. Местные жители положительно оценили данное нововведение.