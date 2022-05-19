В подмосковных магазинах начали продавать яйца поштучно

Некоторые пользователи оценили нововведение, отметив, что нередко необходимо купить всего пару яиц, особенно перед длительным отъездом из дома. «Давно пора. Ведь бывает, что надо два яйца купить перед отъездом, а приходится брать десяток», — объяснил юзер. Другие же посчитали, что цена на единицу товара завышена и предложили установить новую — в 90 копеек.