Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
30 минут назад

В подмосковных магазинах начали продавать яйца поштучно

Мослента

Жители подмосковного Красногорска заметили продажу яиц поштучно в одном из местных продуктовых магазинов. Соответствующим фото поделились в группе «Типичный Красногорск» во «ВКонтакте».

В подмосковных магазинах начали продавать яйца поштучно
Фото: PexelsPexels

На снимке видно, что одно яйцо второй категории стоит 5 рублей 69 копеек. «Ждем, чем нас удивят в следующий раз», — отметил автор топика.

Некоторые пользователи оценили нововведение, отметив, что нередко необходимо купить всего пару яиц, особенно перед длительным отъездом из дома. «Давно пора. Ведь бывает, что надо два яйца купить перед отъездом, а приходится брать десяток», — объяснил юзер. Другие же посчитали, что цена на единицу товара завышена и предложили установить новую — в 90 копеек.

Ранее в магазинах Подмосковья начали продавать половинки капусты. Местные жители положительно оценили данное нововведение.

Вещи,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители