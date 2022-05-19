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2 часа назад

Названы признаки, указывающие на скорую смерть смартфона

Ferra.ruиещё 1

Очень часто смартфоны ломаются внезапно, не давая пользователю возможности хотя бы сохранить личные данные. Но бывает и так, что устройство явно говорит, что скоро «умрёт».

Названы признаки, указывающие на скорую смерть смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В таких случаях владелец смартфона может хотя бы рассчитывать на то, что хранящиеся на его устройстве файлы никуда не денутся. И именно о таких признаках решили рассказать наши коллеги из Hi-Tech Mail.ru.

По их словам, в первую очередь стоит обратить внимание на «глюки» сенсора — если, например, телефон реагирует на прикосновения не так как раньше, то это точно «звоночек», что в питании сенсора или телефона есть серьёзные проблемы.

Также опасным являются нагрев смартфона или артефакты на фотографиях. Эти признаки говорят либо о проблеме аккумулятора, либо о том, что флэш-память практически полностью износилась.

Ну и, в конце концов, стоит быть особенно внимательным, если во внутрь аппарата попала влага. Специалисты отмечают, что как бы тщательно вы не старались просушить смартфон, после попадания в него воды век его будет недолог.

Вещи,Mail.ru Group,
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