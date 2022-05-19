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2 часа назад

Фото: жена вышила логотип культовой DOOM на джинсовке мужа

Чемпионат.com

Народное творчество не перестает удивлять. Пользователь DTF Виктор Матвеев поделился работой своей жены — она вышила логотип культовой DOOM на джинсовке своего мужа. По словам автора, на всю работу ушло около трёх месяцев. Начинала девушка с центра, а затем перешла на края.

Жена вышила логотип культовой DOOM на джинсовке мужа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи в комментариях оценили работу по достоинству. И действительно — кто бы отказался от настолько детальной и кропотливой работы на тему своей любимой игры? Автор уже пошутил, что следующая работа жены — какодемон. А если это вдруг не шутка, то на его реализацию может уйти даже больше времени, чем на логотип серии.

Вещи,Виктор Матвеев,
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