В Екатеринбург из Сеула вернулись картины авангардистов

В Екатеринбург вернулись картины с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», которая проходила в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Это таинство такое, которое обычно происходит в стенах музея, без зрителей. Но так как повестка у нас уже даже федеральная, а глобальная, потому что об этой выставке уже написали и японцы, и Великобритания», [мы решили провести распаковку публично],

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— рассказал директор Екатеринбургский музей изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, проблемы при перевозке были, но не глобальные.

В частности, Корытин рассказал, что компаний, которые занимаются перевозкой ценных грузов, в мире очень мало, как и аэропортов, способных хранить груз подобный картинам. К тому же, картин было 63 штуки, а размеры некоторых достигали двух метров. «Есть такие большие ящики, которые занимают половину транспортного самолета.<…> Поэтому с точки зрения логистики это [была] большая спецоперация по доставке культурного наследия из одной части мира в другую», — поделился директор ЕМИИ. В итоге картины доставляли в несколько этапов воздушным путем: из Южной Кореи в Турцию, затем Москву и оттуда уже в Екатеринбург.

Также директор ЕМИИ признался, что в марте музей решил попросить вернуть картины раньше срока из-за того, что это была общая мировая тенденция. По его словам, на фоне проведения Россией спецоперации на Украине риски могли быть разные: начиная от противоправных действий на выставке в Сеуле и заканчивая порчей картин.