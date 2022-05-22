Эксперты напомнили, когда нельзя ставить смартфон на зарядку

Аккумуляторная батарея является одной из самых уязвимых деталей современного смартфона. Чтобы сохранить ее работоспособность как можно дольше, эксперты рубрики Hi-Tech портала Mail.ru напоминают, в каких ситуациях не стоит оставлять устройство на зарядке.

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Так, отправляясь в путь, водителям необходимо позаботиться о приобретении качественного зарядного устройства. Дешевые зарядники зачастую не могут обеспечить постоянный уровень напряжения. Смартфоны оснащены контроллером, который «с недоверием» относится к любым подключаемым к нему устройствам и при несоответствии входящих параметров снижает их до максимально безопасных.

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Но и использование оригинального зарядного устройства в авто не всегда защитит от рисков, отмечает издание. Дело в том, что перепады напряжения, которые происходят в бортовой сети в момент пуска двигателя, запросто могут «убить» аккумулятор смартфона. Чтобы этого не произошло, необходимо ставить гаджет на зарядку в автомобиле только после пуска двигателя.

Сильно рискуют получить удар током люди, принимающие ванну с заряжающимся смартфоном. Причиной таких происшествий эксперты вновь называют некачественные зарядные устройства. Так, в ноунейм-зарядниках зачастую отсутствует зазор между низковольтной и высоковольтной частями платы. В условиях повышенной влажности между ними может произойти образование дуги, что может стать причиной поражения электрическим током или как минимум поломки смартфона.

Перепады напряжения могут вывести из строя батарею и при зарядке смартфона во время грозы, напоминают специалисты. Несмотря на множество современных методов защиты, даже они не могут гарантировать 100% защиты от пробоя напряжения в миллионы вольт, когда молния попадает непосредственно в здание или рядом с ним.

Серьезно сократить жизнь аккумулятору можно, если играть во время его зарядки в «требовательные» игры или запускать тяжелые приложения. Это приводит к дополнительному нагреву, подчеркивает издание, а температура аккумулятора выше 45 градусов губительна для батареи.

Если смартфон полностью разрядился на морозе, эксперты не советуют торопиться как можно быстрее вернуть ему заветные проценты по возвращении в тепло. Дело в том, при низкой температуре электролит внутри батареи быстро теряет свои свойства. Зарядка в таких условиях приводит к снижению емкости и повышению внутреннего сопротивления батареи, а также ее перезаряду, а это риск вздутия и даже взрыва. Поэтому необходимо подождать минут 10 20, пока температура телефона не придет в норму.