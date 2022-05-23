Археолог-любитель нашел клад из 725 древних монет

Британский археолог-любитель Джордж Риджуэй обнаружил неподалеку от своего дома клад с редкими монетами железного века и периода римского владычества. Открытие было сделано после изучения спутниковых снимков, сообщает The Daily Mail.

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Риджуэй рассказал, что является поклонником Индианы Джонса – вымышленного археолога, главного персонажа серии фильмов Стивена Спилберга.

«Я ходил в Британский музей, когда был моложе, и мечтал найти сокровище. И теперь я это сделал. Это чудесно»,

– отметил он в беседе с журналистами.

Клад насчитывает 725 монет, самые древние из них датируются 206 годом до нашей эры. Ученые предположили, что клад зарыли во времена императора Клавдия (47 год нашей эры).

Среди находок Риджуэя оказались редкий динарий, выпущенный королем древнего африканского королевства Нумидия Джубой I (60-46 годы до нашей эры), золотые монеты (статеры) времен правления кельтского короля Кунобелина (10-40 годы н.э.) и древнеримская золотая монета ауреус эпохи Клавдия I (41-42 годы н.э.).

Редкую находку сделали в графстве Суффолк на востоке Англии. Раскопав первые монеты, Риджуэй обратился к археологам, которые в течение трех дней извлекли из земли весь клад. О желании приобрести коллекцию уже заявили музеи Колчестера и Ипсвича.