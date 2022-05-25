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1 час назад

В Марокко продадут виллу основателя культового дома моды

Lenta.ru

В Марокко выставили на продажу виллу Jardin Majorelle, которой среди прочих владел ныне покойный французский дизайнер, основатель культового дома моды Ив Сен-Лоран. Стоимость объекта предоставят покупателям по запросу, сообщает Designboom.

В Марокко продадут виллу основателя культового дома моды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вилла на территории площадью один гектар находится в городе Марракеш. Ее построили в 1930-х годах для известного французского художника Жака Мажореля. После смерти живописца в 1962 году объект приобрели Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже.

По данным аукционного дома Sotheby's, площадь виллы достигает почти 650 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни с ванными комнатами в каждой и несколько гостиных. На участке оборудован бассейн, территории для отдыха и обеденная зона. Особенностями владения служат многочисленные арки и постройки насыщенного синего цвета. Там также сохранилась терракотовая брусчатка и старинная плитка.

Ранее на продажу выставили другую недвижимость Ива Сен-Лорана — апартаменты в нью-йоркском районе Манхэттен с видом на Центральный парк. Бывшее жилье модельера в 55 квадратных метров предложили купить за 1,7 миллиона долларов. Сен-Лоран приобрел эту квартиру в 1970 году.

Вещи,Жак Мажорель,Пьер Берже,
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