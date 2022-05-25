В Марокко продадут виллу основателя культового дома моды

В Марокко выставили на продажу виллу Jardin Majorelle, которой среди прочих владел ныне покойный французский дизайнер, основатель культового дома моды Ив Сен-Лоран. Стоимость объекта предоставят покупателям по запросу, сообщает Designboom.

Вилла на территории площадью один гектар находится в городе Марракеш. Ее построили в 1930-х годах для известного французского художника Жака Мажореля. После смерти живописца в 1962 году объект приобрели Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже.

По данным аукционного дома Sotheby's, площадь виллы достигает почти 650 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни с ванными комнатами в каждой и несколько гостиных. На участке оборудован бассейн, территории для отдыха и обеденная зона. Особенностями владения служат многочисленные арки и постройки насыщенного синего цвета. Там также сохранилась терракотовая брусчатка и старинная плитка.