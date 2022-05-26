История исчезновения испанской жемчужины La Peregrina

Для кого-то новость о кратком возвращении короля Хуана Карлоса в Испанию после почти двух лет самовольного изгнания в Объединённых Арабских Эмиратах возобновила разговоры о будущем испанской королевской семьи. Но, кроме этого, происходящее напомнило нам об истории испанских королевских драгоценностей. Конечно, они не имеют такого высокого исторического значения, как британские коронные драгоценности.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Не вызывают споров, как французские коронные драгоценности, проданные на аукционе в результате акта, названного «ювелирным вандализмом» в 1887 году. У них в арсенале действительно нет такого фирменного украшения, как тиары с камеей у шведских королей. Но если быть откровенными в отношении испанского народа, так никогда и не должно было случиться.

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Официально драгоценности известны как joyas de pasar, (украшения, которые передаются по наследству), и коллекцию впервые оформила королева Испании Виктория Евгения ещё в 1963 году. Она включает впечатляющую диадему Fleur de Lys, которую вы могли видеть на фотографиях королевы Софии и недавних снимках королевы Летиции, пару серёжек с бриллиантами и набор жемчужин, о которых королева Анна особенно подробно рассказала в своём завещании. Но в центре внимание была именно жемчужина La Peregrina II, которую она считала одной из самых важных в истории. Однако кое-что случилось с главным артефактом под номером один.

Жемчужина, которую называют La Peregrina («Странник») — одна из тех драгоценностей, которые настолько полны историй и мифов, что ювелиры вздыхают, когда речь заходит о ней. Так, историк ювелирного искусства и креативный директор Fred Leighton Ребекка Сельва едва могла сдержать эмоции, когда рассказывала о том, почему же все так одержимы этой жемчужиной.

Редкий и всегда считавшийся ценным и уникальным по красоте натуральный жемчуг всегда считался символом любви, власти и статуса. La Peregrina — одна из крупнейших в мире природных жемчужин. Представьте себе, какой эффект она произвела, когда в XVI веке была обнаружена натуральная грушевидная жемчужина такого необыкновенного размера, веса, блеска и идеально симметричной формы. Неповторимое по своим характеристикам и красоте творение природы могло остаться только в руках короля.

Так началось путешествие испанской коронной жемчужины. Как часть истории любви XX века, которая покорила весь мир, и прежде всего часть великолепной ювелирной коллекции, эта необыкновенная жемчужина достойна одержимости, которую она всегда вызывала.

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Хорошо, но как же тогда редкое произведение природного искусства пропало из королевского наследия? Изначально она стала особенным подарком королю Испании Филиппу III от исследователя XVI века, только что вернувшегося с побережья Панамы. Жемчужина осталась в Испании, после этого её изображали на своих полотнах Гойя и Веласкес, носили испанские королевы на портретах и в реальной жизни, а также Филипп IV на ободке своей шляпы. Затем пришёл Наполеон и после La Peregrina покинула Испанию в 1813 году. Она обосновалась во Франции, пока Наполеон III не столкнулся с денежными проблемами и не продал её британской знатной семье.

Попутно жемчужина приобрела репутацию проклятой драгоценности, в основном потому, что у всех, кто её носил, возникали проблемы в браке, а из-за внушительного размера она часто выпадала из оправы, что приводило к сумасшедшим поискам в замках по всей Англии. Как-то раз дама Элизабет Тейлор думала, что потеряла драгоценность, пока не обнаружила жемчужину в пасти одной из своих собак. Да, в 1969 году La Peregrina встретила своего нового хозяина Ричарда Бертона, и он знал женщину, которой понравилась большая великолепная жемчужина с королевским происхождением. Тогда он купил её за $37 000.