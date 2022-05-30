На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью

Участники экспедиции «Дальневосточный фронт-2022» обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа, передает РИА Новости.
В сообщении говорится, что в ходе межрегиональной экспедиции в Смирныховском районе поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая была подписана фамилией Щербанюк.
«Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью "За отвагу"», — говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.