На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью

Участники экспедиции «Дальневосточный фронт-2022» обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что в ходе межрегиональной экспедиции в Смирныховском районе поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая была подписана фамилией Щербанюк.

«Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью "За отвагу"», — говорится в сообщении.