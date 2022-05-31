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3 часа назад

Старое любовное письмо довело пользователей до слез

Lenta.ru

Пользовательница Reddit рассказала, что разбирала вещи покойного дедушки и случайно обнаружила среди них старое любовное письмо, которое написала ее бабушка. Трогательная находка довела многих пользователей сети до слез.

Старое любовное письмо довело пользователей до слез
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка показала письмо, которое ее бабушка написала дедушке незадолго до их свадьбы в 1962 году.

«Дорогой Морти, сегодня первое июня. Это означает, что до нашей свадьбы осталось три недели! Я больше не могу ни о чем другом думать. (...) Мне кажется, что я самая счастливая женщина в мире! Я собираюсь посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать тебя самым счастливым. Я обещаю! (...) Никогда не прекращай любить меня. Ты самый важный человек в моей жизни», — обратилась невеста к жениху.

В комментарии к посту девушка уточнила, что после свадьбы ее бабушка и дедушка всегда были вместе.

«Они были неразлучны до тех пор, пока он не скончался три года назад. Они любили друг друга несмотря ни на что», — отметила автор истории.

Менее чем за сутки с момента публикации фотография письма набрала больше трех тысяч лайков и десятки комментариев. Большинство юзеров растрогало послание невесты к жениху. «Мне очень грустно. Я не могу сдержать слез», «Это настоящая любовь», — оставили комментарии пользователи.

Ранее пользователь Reddit поделился фотографией открытки, которую ему в честь дня рождения сделала на компьютере 98-летняя бабушка. Мужчина признался, что эта открытка стала для него лучшим подарком.

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