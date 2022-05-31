Старое любовное письмо довело пользователей до слез

«Дорогой Морти, сегодня первое июня. Это означает, что до нашей свадьбы осталось три недели! Я больше не могу ни о чем другом думать. (...) Мне кажется, что я самая счастливая женщина в мире! Я собираюсь посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать тебя самым счастливым. Я обещаю! (...) Никогда не прекращай любить меня. Ты самый важный человек в моей жизни», — обратилась невеста к жениху.