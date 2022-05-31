Самую большую бутылку виски в мире продали за $1,3 млн

В Шотландии на аукционе была продана самая большая бутылка виски в мире, пишет издание Metro. 311-литровый сосуд обошелся покупателю в $1,3 млн.

Сообщается, что проданный виски с 32-летней выдержкой принадлежит марке Macallan. Высота бутылки, в которую был перелит алкоголь, - 180 см. По данным СМИ, ее объем равен 444 обычным бутылкам, что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Дэниел Монк, один из инициаторов проекта по созданию гигантской бутылки, рассказал, откуда появилась такая идея.

"Проект был создан в память о моем отце, который был исследователем и добился многих достижений", - добавил мужчина.

Кроме того, бутылка получила название "Неустрашимая" в память о 11 исследователях и новаторах, чьи портреты были помещены на этикетку. Что касается нового хозяина виски, то он решил сохранить анонимность и отказался от комментариев.