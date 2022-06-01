Трехколесный электромобиль скоро станет реальностью

Компания Aptera объявила, что на сегодняшний день она получила более 22 000 заказов (или более 800 миллионов долларов) на свой электромобиль на солнечных батареях.
Напомню, что это уже вторая попытка калифорнийской компании выпустить необычный, трехколесный электромобиль, который питается за счет сочетания солнечной и электрической энергии — их работу объединяет специальная технология Never Charge. Первая попытка провалилась в середине прошлого десятилетия, но теперь Aptera настроена на успех.
Производитель заявляет о запасе хода до 1600 километров на одной зарядке, что на сегодняшний день представляется научной фантастикой.