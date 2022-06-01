Трехколесный электромобиль скоро станет реальностью

Компания Aptera объявила, что на сегодняшний день она получила более 22 000 заказов (или более 800 миллионов долларов) на свой электромобиль на солнечных батареях.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Напомню, что это уже вторая попытка калифорнийской компании выпустить необычный, трехколесный электромобиль, который питается за счет сочетания солнечной и электрической энергии — их работу объединяет специальная технология Never Charge. Первая попытка провалилась в середине прошлого десятилетия, но теперь Aptera настроена на успех.