Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
2 часа назад

Трехколесный электромобиль на солнечных батареях скоро станет реальностью

Naked-Science.ru

Компания Aptera объявила, что на сегодняшний день она получила более 22 000 заказов (или более 800 миллионов долларов) на свой электромобиль на солнечных батареях.

Трехколесный электромобиль скоро станет реальностью
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Напомню, что это уже вторая попытка калифорнийской компании выпустить необычный, трехколесный электромобиль, который питается за счет сочетания солнечной и электрической энергии — их работу объединяет специальная технология Never Charge. Первая попытка провалилась в середине прошлого десятилетия, но теперь Aptera настроена на успех.

Производитель заявляет о запасе хода до 1600 километров на одной зарядке, что на сегодняшний день представляется научной фантастикой.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители