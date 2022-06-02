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2 часа назад

Археологи нашли отрубленную каменную голову бога кукурузы возрастом 1300 лет в Паленке

FBM.ru

Национальный институт антропологии и истории Мексики сообщил о находке, сделанной во время работ в дворцовом комплексе древнего города Паленке. Археологи нашли контейнер, внутри которого находилась отрубленная каменная голова молодого бога кукурузы. Этот артефакт связан с древним ритуалом майя, связанным с подземным миром и рождением кукурузы с первыми лучами солнца. Возраст находки составляет около 1 300 лет.

Археологи нашли отрубленную голову бога кукурузы
Фото: FBM.ruFBM.ru

Руины древнего города Паленке (Лакамха), расположенного в мексиканском штате Чиапа, известны с середины XVIII века. В 500 и 700 годах площадь Паленке достигала 220 гектаров, а население составляло около шести тысяч человек. Город пришел в упадок в конце VIII века.

До наших дней сохранился дворцовый комплекс, построенный в VII веке. Основные раскопки в этом храмовом комплексе проводились в середине прошлого века, но, тем не менее, археологи периодически сообщают о новых находках.

Новый артефакт имеет размеры 45 на 16 сантиметров и высоту 22 сантиметра. По мнению исследователей, контекст находки указывает на то, что окружавшая ее среда имитировала вход в подземный мир.

Майя верили в существование подземного мира, в который можно попасть через пещеры. Изначально скульптура находилась на керамическом основании с ориентацией восток-запад.

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