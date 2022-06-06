Женщина купила подержанный диван и нашла в нем деньги

Жительница Калифорнии Вики Умоду нашла бесплатный б/у диван на сайте электронных объявлений Craigslist и, после того как его получила, обнаружила в нём $36 000. Об этом сообщила телевизионная станция KABC-TV.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Умоду, она сразу же отдала деньги бывшим владельцам, и у неё даже не возник соблазн оставить их себе. Хотя эта сумма могла могла ей пригодиться, ведь недавно женщина купила дом, который нужно обставлять.

Покупательница рассказала, что нашла объявление о бесплатной отдаче дивана и вообще всей мебели для спальни и сразу заподозрила что-то не то. Однако продавцы успокоили женщину и объяснили, что недавно умер их родственник и они хотят раздать всю его мебель.

«Я только что переехала, и у меня в доме ничего нет. Я была так взволнована, что мы забрали диван и принесли его домой», — сообщила Умоду.