Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
3 часа назад

Женщина купила подержанный диван и нашла в нем деньги

Секрет Фирмы

Жительница Калифорнии Вики Умоду нашла бесплатный б/у диван на сайте электронных объявлений Craigslist и, после того как его получила, обнаружила в нём $36 000. Об этом сообщила телевизионная станция KABC-TV.

Женщина купила подержанный диван и нашла в нем деньги
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Умоду, она сразу же отдала деньги бывшим владельцам, и у неё даже не возник соблазн оставить их себе. Хотя эта сумма могла могла ей пригодиться, ведь недавно женщина купила дом, который нужно обставлять.

Покупательница рассказала, что нашла объявление о бесплатной отдаче дивана и вообще всей мебели для спальни и сразу заподозрила что-то не то. Однако продавцы успокоили женщину и объяснили, что недавно умер их родственник и они хотят раздать всю его мебель.

«Я только что переехала, и у меня в доме ничего нет. Я была так взволнована, что мы забрали диван и принесли его домой», — сообщила Умоду.

Осмотрев мебель дома, она поняла, что в ней что-то спрятано. В диване оказался конверт с наличными. Вики сразу же решила вернуть их семье умершего. В качестве благодарности они отдали женщине $2200, чтобы она могла купить холодильник в свой новый дом. Ранее «Секрет» рассказывал про жительницу Французской Полинезии, которая выиграла самый большой джекпот в истории лотереи EuroMillions. Сумма выигрыша составила €220 млн. Известно, что она живёт на Таити и сыграла в лотерею впервые в жизни.

Вещи,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители