Женщина купила подержанный диван и нашла в нем деньги

Жительница Калифорнии Вики Умоду нашла бесплатный б/у диван на сайте электронных объявлений Craigslist и, после того как его получила, обнаружила в нём $36 000. Об этом сообщила телевизионная станция KABC-TV.
По словам Умоду, она сразу же отдала деньги бывшим владельцам, и у неё даже не возник соблазн оставить их себе. Хотя эта сумма могла могла ей пригодиться, ведь недавно женщина купила дом, который нужно обставлять.
Покупательница рассказала, что нашла объявление о бесплатной отдаче дивана и вообще всей мебели для спальни и сразу заподозрила что-то не то. Однако продавцы успокоили женщину и объяснили, что недавно умер их родственник и они хотят раздать всю его мебель.
«Я только что переехала, и у меня в доме ничего нет. Я была так взволнована, что мы забрали диван и принесли его домой», — сообщила Умоду.
Осмотрев мебель дома, она поняла, что в ней что-то спрятано. В диване оказался конверт с наличными. Вики сразу же решила вернуть их семье умершего. В качестве благодарности они отдали женщине $2200, чтобы она могла купить холодильник в свой новый дом. Ранее «Секрет» рассказывал про жительницу Французской Полинезии, которая выиграла самый большой джекпот в истории лотереи EuroMillions. Сумма выигрыша составила €220 млн. Известно, что она живёт на Таити и сыграла в лотерею впервые в жизни.