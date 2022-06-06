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2 часа назад

Редкое издание «Гарри Поттера» с автографом Роулинг выставили на торги

Секрет Фирмы

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» с подписью автора бестселлера Джоан Роулинг выставили на продажу. Лот уйдет с молотка на аукционе Christie's в Лондоне. Об этом сообщил телеканал CNN.

Редкое издание «Гарри Поттера» выставили на торги
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Начальная стоимость редкого экземпляра составила $250 000 (около 200 000 фунтов стерлингов). Издание считается одним из 500 экземпляров книги в твердом переплете, которые напечатали первым тиражом в 1997 году. Журналисты отметили, что в первом издании даже можно найти некоторые ошибки. Например, слово «философский» написано неправильно, а в самом тексте на одной из страниц есть лексические повторы.

«На задней обложке, например, неправильно написано слово "философский" — вторая "о" отсутствует. Также на странице 53, в списке предметов, которые ученики просят взять с собой в Хогвартс, "одна палочка" повторяется дважды»,

— рассказал Reuters специалист по печатным книгам и один из кураторов выставки «Искусство литературы» Марк Уилтшир.

В 2021 году в американском штате Техас с молотка на торгах Heritage Auction ушла еще одна книга «Гарри Поттер и философский камень» из первого издания. Цена лота составила рекордные $471 000 при стартовой стоимости в $75 000. Проданный лот был в отличном состоянии.

Ранее «Секрет» писал , что в апреле продажи электронных книг писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере выросли в 48 раз после объявления о приостановке продаж с 9 апреля. Незадолго до этого стало известно, что книги о «мальчике, который выжил», снимут с продажи на «ЛитРес» и MyBook по решению правообладателя.

Вещи,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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