Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
56 минут назад

Получен самый большой снимок Вселенной

Lenta.ru

Международная группа ученых опубликовала самое большое инфракрасное изображение, когда-либо полученное космическим телескопом НАСА «Хаббл». Обзор высокого разрешения 3D-DASH, благодаря которому удалось запечатлеть самые ранние и самые далекие галактики, позволит астрономам находить редкие объекты для последующих наблюдений с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Препринт статьи, который принят к публикации в The Astrophysical Journal, доступен в репозитории arXiv.

Получен самый большой снимок Вселенной
Фото: Gabe BrammerGabe Brammer

Чтобы получить снимок обширного участка неба, исследователи использовали новый метод наблюдения, известный как дрейф и сдвиг (англ. Drift And Shift, или DASH). DASH позволяет сделать изображение, которое в восемь раз больше, чем стандартное поле зрения Хаббла, путем захвата нескольких снимков, которые затем сшиваются вместе, подобно панорамному снимку на смартфоне. С помощью DASH можно сделать восемь снимков на один виток телескопа Хаббла вместо одного.

На снимке были запечатлены галактики с красным смещением больше двух, что соответствует времени путешествия света в 10 миллиардов лет и сопутствующему расстоянию (учитывает расширение Вселенной с момента Большого взрыва) в 17 миллиардов световых лет. 3D-DASH покрывает общую площадь, почти в шесть раз превышающую видимый размер Луны в небе.

Этот рекорд, вероятно, останется непобитым телескопом JWST, который создан для получения высокодетализированных изображений крупным планом. Новый снимок является самым большим изображением неба в ближнем инфракрасном диапазоне. Ожидается, что следующее поколение космических телескопов Nancy Grace Roman и Euclid сможет получить более крупные снимки.

Ожидается, что 3D-DASH поможет идентифицировать уникальные явления, такие как самые массивные галактики во Вселенной, высокоактивные черные дыры и галактики, находящиеся на стадии столкновения и слияния. До сих пор такие большие изображения могли сделать только с Земли и они имели низкое разрешение, что ограничивало их изучение.

Вещи,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители